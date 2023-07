Voilà maintenant près de 15 ans que les applications de rencontre existent. Mais, peuvent-elles encore surprendre ? Avec une refonte complète de son interface et ses fonctionnalités uniques, happn veut le prouver.

Avec plus d’une décennie d’existence dans les pattes, les applications de rencontre sont-elles dépassées ? Si certaines sont devenues de simples catalogues pour âmes en peine, d’autres parviennent à tirer leur épingle du jeu en proposant une façon moderne et unique de connecter les célibataires.

happn est le meilleur exemple. Loin d’être figée dans le passé, l’application a entièrement revu son identité visuelle il y a quelques semaines. Surtout, elle propose une nouvelle fonctionnalité : CrushPoints, qui pousse plus loin le concept de rencontre.

Favoriser la proximité

Plutôt que de se reposer uniquement sur les traits de personnalité de ses utilisateurs et utilisatrices, happn s’appuie déjà sur une idée originale pour pousser les rencontres entre célibataires. Les usagers d’happn ont la possibilité de s’appuyer sur la technologie de géolocalisation instantanée qui leur permet de retrouver les personnes croisées durant leur journée.

Il suffit d’une rencontre pour un Crush. // Source : happn

Un bon moyen de rencontrer des gens proches de soi, et éviter de se rendre compte au dernier moment que la personne avec qui l’on s’entend bien vit dans une autre ville, voire un autre pays.

Avec cette nouvelle version, happn a décidé d’aller plus loin pour favoriser la proximité entre les célibataires. L’application vient de lancer la fonction CrushPoints, dont le but est de trouver les éventuelles personnes dans ses lieux favoris. Concrètement, les célibataires peuvent ajouter à leur profil une sélection de lieux préférés, répartis dans 6 catégories :



événement ;

bar ;

restaurant ;

sport ;

musée ;

lieu extérieur.

L’application leur permet alors de découvrir les célibataires qui partagent les mêmes endroits favoris qu’eux. Il est possible de retrouver ces lieux aussi bien sur les profils des utilisateurs et utilisatrices que sur la Map, la carte de géolocalisation propre à l’application.

La Map reste au coeur de l’app. // Source :happn

Une stratégie qui permet non seulement de trouver quelqu’un qui partage au moins un intérêt commun, mais aussi d’organiser un date dans un lieu familier, et donc d’être plus détendu. D’autant que tous les lieux affichés par happn ont été recommandés par d’autres célibataires. Les personnes ont ainsi la certitude qu’il s’agit d’endroits de confiance pour y passer un bon premier rendez-vous.

En France, ce ne sont pas moins de 3 000 lieux qui sont répertoriés, et ce, dans plus de 10 villes, à savoir : Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille, Toulouse, Nice, Strasbourg, Montpellier, Nantes.

Une refonte complète

Pour rester original, happn ne s’est pas privé de revoir entièrement son identité graphique. Exit donc le classique bleu de l’application et son logo composé de deux flèches et bonjour à une nouvelle icône tout en courbe et une interface plus colorée.

Une nouvelle identité graphique plus fraîche. // Source : happn

Ce nouveau look permet d’offrir une expérience utilisateur plus agréable et moins « froide » que celle imposée par certaines applications plus classiques.

Une métamorphose qui, pour Karima Ben Abdelmalek, CEO et Présidente d’happn, « n’est que le premier volet d’un plan de transformation plus global ».

En effet, la nouvelle identité graphique et CrushPoints sont seulement les prémices d’une série de fonctionnalités qui viendront enrichir l’expérience des célibataires dans les mois à venir. Une belle promesse qui montre qu’une application de rencontre, créée en France qui plus est, peut encore surprendre en 2023.