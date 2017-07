Alors que le système de cadeaux existe depuis des années et des années sur Steam, la fonctionnalité pourrait seulement arriver sur Xbox One.

Mon meilleur ami possède une Xbox One, moi aussi. Je veux lui offrir un jeu pour son anniversaire mais je n’ai pas le temps d’aller en magasin… Le temps presse alors j’aimerais bien pouvoir le faire directement et simplement via le marché Xbox Live, comme je l’ai déjà fait sur Steam il y a quelques années. Mais je ne peux pas… Voilà une histoire que certains ont probablement déjà vécue.

En effet, il est, à l’heure actuelle, impossible d’offrir un cadeau sur la Xbox One, une fonctionnalité qui existe pourtant sur la plateforme de Valve depuis pas mal d’année (avec désormais quelques restrictions tout de même). Toutefois, cette absence pourrait prochainement être de l’histoire ancienne.

La Xbox One est en retard

Les joueurs réclament logiquement cette feature des plus pratiques. D’autant qu’elle offre la possibilité de faire de vraies suprises à ses amis. Par chance, elle devrait finir par arriver sur Xbox One à en croire la réponse de Mike Ybarra, vice président du département Xbox & Windows gaming platform, à une question posée par un membre de Twitter. Ce dernier a demandé si la disponibilité d’un tel service était imminente et le ponte du géant américain a indiqué « bientôt ». De là à imaginer une bonne nouvelle à la Gamescom ?

Not far ! — Mike Ybarra (@XboxQwik) July 6, 2017

Il serait plus que temps pour Microsoft – et Sony, et Nintendo – de s’y mettre et d’arrêter d’être en retard, par rapport au PC, sur des choses aussi basiques et utiles.