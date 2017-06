Ça y est ! Rick & Morty saison 3 a enfin une date de sortie. La suite de la série sera diffusée le 30 juillet prochain sur Adult Swim, quatre mois après la diffusion du pilote le 1er avril dernier. L'occasion de dévoiler un nouveau trailer.

Après une période de production assez complexe et des courtes bandes-annonces, la date de sortie de la saison 3 de Rick & Morty a enfin été dévoilée. Cette nouvelle saison débarque le 30 juillet prochain sur Adult Swim.

La date a été annoncée lors d’un live Périscope de la chaîne américaine la nuit dernière, en présence des créateurs Dan Harmon et Justin Roiland. Une nouvelle bande-annonce a également été diffusée pour l’occasion, remplie d’images inédites des 10 futurs épisodes qui composeront cette troisième saison, le tout sur fond de Bonkers, de Dizzee Rascal & Armand Van Helden (parce que : pourquoi pas ?).

Le premier épisode de cette saison avait été diffusé le 1er avril dernier, pour l’amour de l’humour. Mais sa suite s’est fait cruellement attendre, d’autant plus que le dernier épisode de la saison 2 avait été diffusé en octobre 2015. Des rumeurs avançaient que des mésententes entre les deux créateurs étaient la raison de ce retard, mais Dan Harmon a offert la raison officielle il y a quelques jours : c’était compliqué à écrire pour que la saison 3 soit à la hauteur des saisons 1 et 2.

The reason S3 took long is because it took long to write, because it was S3 of a show that we were scared to make worse than S2 or S1.

— Dan Harmon (@danharmon) June 24, 2017