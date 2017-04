On ne l'attendait pas aussi tôt, et encore moins le 1er avril. C'est pourtant la date symbolique qu'a choisi la chaîne Adult Swim pour diffuser, toute la journée, le premier épisode de la saison 3 de Rick & Morty. Et ce n'était pas une blague.

Alors que les fans de Rick & Morty attendaient leurs nouvelles aventures pour cet été, Adult Swim a profité de la date du 1er Avril pour troller tout en chouchoutant son public. En effet, la chaîne a diffusé sur son site le premier épisode de la troisième saison de la série de Dan Harmon et Justin Roiland, intitulé The Rickshank Rickdemption, pendant les 24 heures de cette journée du poisson d’avril. Une surprise, annoncé de manière tout aussi décalée par le scénariste et créateur du dessin animé.

Après les 24 heures de diffusion, l’épisode a été retiré du site, mais c’était sans compter sur la communauté de fans qui a enregistré le pilote pour le reposter sur Facebook dans différents groupes. Une ébullition qui montre le succès du show sur les réseaux, et une reverse-prank heureuse, qui permet à la série de faire parler d’elle après la petite polémique sur le retard de cette saison.

« happy now mother FUCKA »

Début Janvier, le scénariste Dan Harmon avait fait part, dans un long thread Twitter, des difficultés auxquels font face le co-créateur Justin Roiland et lui-même, pour écrire cette nouvelle saison. Les deux premières saisons étant des plus riches, les deux auteurs se sont retrouvé quelque peu bloqués quand il a fallu écrire cette nouvelle saison, après un final de saison 2 au goût des plus amers et dépressifs. Seulement, au delà des problèmes d’écriture, Harmon s’est également permis de préciser que, s’il y a eu de longs et lents échanges au sein de l’équipe créative, la faute revient surtout à la chaîne, qui gère les plannings et la diffusion.

Quoi qu’il en soit, après une période d’incertitude, Rick et son jeune compagnon Morty sont bel et bien de retour ! Pour la France, il faudra attendre une annonce quant à la mise en ligne de cet épisode ou de toute la saison — c’est Netflix qui diffuse aujourd’hui les deux premières. Concernant les États-Unis, après cette bien belle surprise, il faudra attendre cet été pour que la suite soit diffusée sur Adult Swim. Pour patienter, vous pouvez toujours vous recenser à la Fédération Galactique, regarder cet extrait… ou découvrir l’intégralité de l’épisode, qui a été mis en ligne sur plusieurs pages Facebook de fans. En attendant que CW les fasse tomber.