Pour ce week-end, nous avons pu poser les mains sur les dernières nouveautés PC, consoles et mobile.

Diablo III – PC, PS4, Xbox One

Avec l’arrivée du Nécromancien sur Diablo III, il a bien fallu que nous reposions à nouveau les mains sur le jeu pour découvrir ou redécouvrir les incroyables pouvoirs de cette classe. Difficile toutefois de ne pas sentir une certaine amertume au moment de sortir les 15 € de notre poche, quand on sait que le Nécromancien repose déjà sur notre galette de Diablo II quelque part dans un coin.

Pour autant, il reste jouissif de voir une dizaine de péons décédés se rameuter pour filer un petit coup de main dans les combats. Il sera également possible de découvrir des tas de nouveaux build, la zone La Lande et ses nouveaux ennemis.

Le Patch 2.6 de Diablo III est disponible à 14,99 € sur PC.

Futurama : Worlds of Tomorrow – iOS, Android

Si la série Futurama est bel et bien morte et enterrée depuis longtemps, son fantôme continue de errer dans les méandres du marketing de goodies. Cette semaine, un nouveau jeu spatial a fait son apparition.

Dans Worlds of Tomorrow, les personnages emblématiques de la série traverseront les planètes, combattront moult ennemis et reconstruiront New New York dans le but de sauver l’univers.

GoNNER – Switch, PC

Cette semaine marque également la sortie de GoNNER sur la Switch. GoNNER est un jeu de plateforme-action dont la difficulté saura vous donner du grain à moudre.

On y incarne un petit personnage qui n’a plus toute sa tête. Heureusement, il parvient à trouver un crâne lui conférant des points de vie, une arme et des munitions pour se défendre.

C’est parti pour l’aventure mouvementée, où il faudra bien faire attention à ne pas perdre sa caboche pour éviter la mort subite.

GoNNER est disponible à 9,99 € sur PC (en soldes à 2,99 € cette semaine) et Switch.