Le Nécromancien arpentera les terres désolées de Diablo 3 le 27 juin 2017.

Pour vous, cela ne représente peut-être pas grande chose, mais pour moi, c’est une grande nouvelle. Blizzard vient d’annoncer la sortie du Nécromancien dans Diablo 3 et la date a été fixée au 27 juin 2017. Soit dans exactement 7 petits jours à compter de la publication de cet article. Le Nécromancien est la classe de Diablo la plus demandée par les joueurs depuis la sortie du troisième opus de la série phare du hack n slash (et c’est aussi avec cette classe que j’ai terminé Diablo 2 maintes fois).

Le pack Nécromancien coûtera 14,99 € (achat in-game) et comprendra une mascotte golem, des ailes du gardien des cryptes, deux emplacements de personnage, deux onglets de coffre sur PC et tout l’attirail cosmétique pour pimper votre compte Blizzard à l’effigie du magicien noir. Mike Morhaine, président de Blizzard, a affirmé non sans fierté : « Ce nouveau nécromancien est le fruit d’un travail passionné ; nous avons fait tout notre possible pour saisir l’essence de ce qui rend cette classe si emblématique tout en tirant parti de tout ce que Diablo III a à offrir. »

On a hâte de voir s’il dit vrai. Avant la prochaine vraie extension ?