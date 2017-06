Sony a dévoilé les jeux qui seront offerts aux abonnés PlayStation Plus début juillet. Surprise : il y en aura un de plus.

À quelques heures du passage au mois de juillet, Sony Interactive Entertainment annonce la liste des jeux qui sera proposée aux abonnés PlayStation Plus la semaine prochaine. Si, en juin, la firme nippone offrait une copie de Star Wars Battlefront Ultimate Edition à ceux qui souscrivaient au service pour la première fois, elle continue de se montrer généreuse avec sept jeux au lieu de six.

À partir du 4 juillet, il sera donc possible de récupérer Until Dawn (PS4), Game of Thrones : A Telltale Series (PS4), Qui es-tu ? (PS4), Tokyo Jungle (PS3), Darkstalkers Resurrection (PS3), Don’t Die Mr Robot (PS Vita, PS4) et Element4l (PS Vita). Comme d’habitude, l’accent est mis sur la sélection disponible sur PlayStation 4.

Sept jeux au lieu de six

Belle surprise de l’année 2015, Until Dawn est un film d’horreur interactif développé par Supermassive Games et qui a donné naissance au spin-off Until Dawn : Rush of Blood exclusif au PlayStation VR. Game of Thrones : A Telltale Series, de son côté, n’est autre que l’adaptation de l’oeuvre de George R. R. Martin à la sauce Telltale Games (jeu d’aventure épisodique avec des choix à effectuer). On rappellera à tout hasard que la septième saison de la série sera justement diffusée durant le mois de juillet. Enfin, Qui es-tu ?, dévoilé durant l’E3 dernier, est un party game réclamant l’utilisation d’une plateforme mobile pour s’amuser entre amis autour de quiz et autres mini-jeux ludiques.

Et n’oubliez pas qu’il est encore possible de télécharger l’offre du mois de juin, composée de Killing Floor 2 (PS4), Life is Strange (PS4), Abyss Odyssey (PS3), WRC 5 : World Rally Championship (PS3), Neon Chrome (PS4 et PSVita) et Spy Chameleon (PS4 et PSVita).