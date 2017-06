Marre du divertissement mainstream sur YouTube ? Tous les mois, Numerama vous propose cinq chaînes YouTube originales, ludiques et passionnantes.

YouTube est une vraie caverne d’Ali Baba, à tel point qu’il est difficile de s’y retrouver. De ce constat, nous avons pris la décision de publier chaque mois une sélection de cinq chaînes à suivre. Cette liste est bien sûr très subjective, puisqu’elle est le fruit de nos découvertes et de nos préférences.

Mais pas question de sélectionner tout et n’importe quoi.

Nous ne citons que les chaînes qui se démarquent tant sur le fond que sur la forme. De plus, il s’agit de proposer celles qui sont accessibles aux francophones : nous ne retenons donc que celles dans lesquelles les vidéastes s’expriment en français (ou, à défaut, celles où personne ne parle — c’est l’exception).

Commises d'office Commises d’office

« Elles sont là pour vous croire ». Vous vous êtes déjà interrogé sur les coulisses de la justice ? Sur la manière dont fonctionne l’aide juridictionnelle ? Alors vous devriez regarder la série documentaire d’Olivia Barlier qui est sortie depuis la fin mai. Vous retrouverez le quotidien de trois avocates commises d’office, Déborah, Noémie et Marion, à travers huit épisodes d’un peu plus de 7 minutes chacun.

« Dans l’urgence constante d’un tribunal de banlieue, trois jeunes avocates commises d’offices défendent des clients qu’elles n’ont pas choisi. Plongées dans la machine judiciaire, elles font face au doute, mènent des combats perdus d’avance mais récoltent aussi de rares et précieuses victoires », annonce le synopsis. Vous trouverez le premier épisode ci-dessous. La suite est disponible sur YouTube.

Les indécis Les indécis

Les élections législatives, c’est bientôt : ce dimanche 11 juin pour le premier tour et le 18 juin pour le second. À cette occasion, la chaîne YouTube Les Indécis propose une série de vidéos pour aller à la rencontre de plusieurs candidats et candidates, comme Myriam El-Khomri, Alexis Corbière, Cédric Villani, Cécile Duflot ou encore Jean-Christophe Cambadélis, le tout avec un ton décalé et plutôt rafraichissant.

Mais sur la chaîne, on ne parle pas que des élections législatives ! On parle de politique au sens large. Vous pouvez ainsi retrouver une série de vidéos s’intéressant à ceux et celles qui ont candidaté à la magistrature suprême — cependant, tout le monde ne s’est pas prêté au jeu des questions d’Alex et Ugo, les deux animateurs — mais aussi des interviews et des micro-trottoirs.

Science Étonnante Science Étonnante

L’intolérance au lactose est-elle une maladie ? Le libre-arbitre existe-t-il ? Comment est apparu Homo Sapiens ? Qu’est-ce qu’une couleur ? Adam et Eve ont-ils existé ? Ces questions vous préoccupent ? Sur la chaîne Science Étonnante, vous trouverez des réponses, grâce au travail accompli par David, qui détient, excusez du peu, un doctorat en physique et un DEA de physique théorique.

Outre l’émission principale, qui porte le même nom que la chaîne YouTube, David propose quelques autres formats, comme « crétin de cerveau », une série de vidéos dédiée aux biais cognitifs, « carte postale », qui permet au vidéaste de publier des contenus dans un format allégé lorsqu’il est en vacances, « à chaud », pour réagir à l’actualité la plus brûlante, et « hors série », pour les contenus… HS.

Top Factory Top Factory

Voilà une chaîne un peu particulière que nous vous présentons dans cette sélection mensuelle. Top Factory, littéralement la « fabrique du classement », propose depuis un an maintenant des classements sur tout un tas de sujets aussi différents les uns que les autres, comme les dix statistiques étonnantes sur la planète ou les dix choses à savoir sur la fusion nucléaire.

La chaîne, animée par Jean-Pierre, consiste à produire du contenu « principalement sous la forme de tops/listes tout en essayant d’être à la fois éducatif et ludique ». Y parvient-il ? En tout cas, ses vidéos sont divertissantes. Et à terme, la chaîne va bientôt accueillir une nouvelle émission qui sera entièrement dédiée à l’astronomie. Rien d’étonnant : plusieurs de ses classements sont consacrés à cette discipline.

Above Earth Above Earth

Chaîne YouTube lancée récemment, Above Earth est consacrée, vous l’avez deviné, à l’espace. Le projet, qui est au départ un site, « a pour but de rendre accessible l’actualité du ciel et de l’espace à tous ». Pour cela, des vidéos explicatives sont proposées par Cyril, le fondateur, qui à côté son métier de graphiste et réalisateur dans le documentaire, est un passionné d’astrophysique et d’astronomie.

Pour l’instant, une seule émission, baptisée l’Univers Express, est proposée sur la chaîne, avec quatre sujets déjà traités : la formation des étoiles, Mars, les trous noirs et les exoplanètes. Le format est court mais permet de balayer les informations essentielles de chaque sujet, le tout servi par des animations simples mais efficaces, qui permettent d’illustrer ce qui est raconté par le narrateur.

Vous n’avez pas trouvé chaussure à votre pied ?

Sachez qu’en mai, nous vous avions suggéré de vous abonner aux chaînes suivantes pour ne rien rater de leurs actualités : VinZa (détournement de vidéos), Nicolas Meyrieux (humour), la statistique expliquée à mon chat (statistiques), Générations Cobayes (santé) et Ichiban Japan (Japon).

Si aucune ne vous plait, vous pouvez également consulter nos sélections pour les mois de mars, avril et mai.