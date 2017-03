Marre du divertissement mainstream sur YouTube ? Tous les mois, Numerama vous propose cinq chaînes YouTube originales, ludiques et passionnantes.

On trouve vraiment de tout sur YouTube. Mais dans la profusion de contenus que propose la première des plateformes d’hébergement vidéo, il n’est pas toujours simple de tomber sur des chaînes qui valent le détour ! Même si les contenus sont classés par catégorie, l’ampleur de l’offre est si vaste qu’il est impossible de tout parcourir.

Partant de ce constat, nous avons pris la décision il y a maintenant un moment de publier tous les mois une sélection de cinq chaînes à suivre. Cette liste est bien sûr très subjective, puisqu’elle est le fruit de nos découvertes.

Mais pas question de retenir tout et n’importe quoi. Nous ne gardons que les chaînes qui se démarquent tant sur le fond que sur la forme. De plus, il s’agit de choisir celles qui sont accessibles au plus grand nombre : nous ne retenons donc que celles dans lesquelles les intervenants s’expriment en français (ou, à défaut, celles où ils ne parlent pas ou jouent de la musique — les deux seuls écarts que nous tolérons).

Yeah Cy Yeah Cy

Vous êtes sensible à l’art ? Vous vous passionnez pour le dessin ? Cela vous arrive de griffonner au coin d’une page ? Vous avez tout l’air d’avoir contracté les symptômes d’une personne qui s’intéresse à l’illustration. Comme remède, nous vous conseillons de vous abonner sans plus tarder à la chaîne de Yeah Cy, que Cyrielle anime depuis bientôt un an maintenant.

Parmi les vidéos proposées, vous trouverez sur sa chaîne du speed drawing (voir en accéléré un dessinateur réaliser une illustration), des conseils pour ceux et celles qui veulent se lancer dans une formation de graphiste ainsi qu’un format de vidéo relativement nouveau, baptisé « Tu savais que… ? ». L’idée ? Raconter une anecdote grâce au speed drawing.

Myst Myst

Une fois n’est pas coutume, nous vous proposons une chaîne très jeune dans notre sélection mensuelle. Elle ne compte en effet que quatre vidéos, dont trois tournent autour du même sujet. Mais le concept est prometteur et nous faisons le pari que les deux auteurs de la chaîne parviendront à poursuivre sur cette lancée et à l’alimenter pendant encore longtemps.

Qu’est-ce qu’on trouve donc, chez Myst ? La volonté de parler d’un mystère de la nature à travers deux prismes : celui de la science et celui du surnaturel. Et quoi de mieux pour commencer que d’évoquer le bloop, ce mystérieux son capté il y a vingt ans dans l’océan Pacifique ? Vous voulez en savoir plus ? Ça tombe bien : Myst a produit deux autres vidéos sur le bloop, l’une axée sur la science et l’autre sur le surnaturel.

Passé sauvage Passé sauvage

Avec un nom pareil, vous vous doutez sans doute que Passé sauvage n’est pas trop dans la futurologie. Le truc de Clothilde, la responsable de la chaîne, c’est plutôt de regarder dans le rétroviseur de la société humaine : histoire, archéologie, anthropologie… des matières qui s’intéressent au passé mais « pour réfléchir à des questions d’actualité » !

Qu’est-ce qu’on trouve, sur Passé sauvage ? Des vidéos qui tordent le cou à certaines idées reçues, comme la représentation que l’on des hommes de Cro-Magnon, ou des éléments historiques ou géographiques communément admis mais qui s’avèrent inexacts, comme la position du croissant fertile. Mais on trouve aussi une chronique, appelée La Modernité, qui traite de différents sujets à travers… le prisme de la modernité. Oui.

Tyllou Tyllou

Tyllou, c’est quoi ? C’est une chaîne YouTube consacrée à la musique. On y parle de musique symphonique et plusieurs formats sont disponibles pour le mélomane en herbe ou averti. Citons par exemple Partoche, une chronique d’analyse musicale issue d’une œuvre de la pop-culture, ou encore Musicam Scribere, qui se concentre sur la théorie musicale.

Let’s Score est dédié à la composition d’une musique symphonique dans un style précis pour en expliquer les codes, tandis que la note dans le potage (oui, oui, c’est son nom, ndlr) est une chronique de musique populaire. Entre deux vidéos, Tyllou propose également des compositions originales et des arrangements de musique, car évidemment rien ne lui interdit de sortir des sentiers battus.

Les Langues de Cha' Les Langues de Cha’

Combien de langues sont parlées aujourd’hui ? Peut-on oublier sa langue maternelle ? Pourquoi les Japonais sont nuls en anglais ? Pourquoi dit-on bonjour ? Ces questions vous ont un jour traversé l’esprit mais vous n’aviez à ce moment-là aucune réponse à y apporter ? Bonne nouvelle, Les Langues de Cha’ vont vous souffler la réponse, grâce à une série de vidéos publiées depuis un an maintenant.

Encore jeune, la chaîne n’a certes que douze vidéos à son actif mais son animatrice, Charlotte, commence déjà à repousser les limites de son format avec l’arrivée d’une nouvelle chronique, baptisée Shorty, où l’on parle des treize voyelles de la langue française (étonnant et pourtant !), et des vidéos hors série, comme celle consacrée à la langue coréenne.

Vous n’avez pas trouvé chaussure à votre pied avec cette sélection mensuelle ? Voilà qui nous attriste ! Mais avez-vous jeté un petit coup d’œil aux éditions précédentes, comme celle de février ? Peut-être allez-vous trouver votre bonheur. Sinon, il va vous falloir patienter quelques semaines, le temps que nous concoctions la sélection du mois de mars !

En janvier, nous vous avions suggéré de vous abonner aux chaînes suivantes pour ne rien rater de leurs actualités : Color My Skin (tatouage), professeur Feuillage (écologie), projet Lutétium (sciences), Romain TeaTime (histoire) et Virago (féminisme). C’est une sélection très hétérogène, nous l’admettons volontiers, mais il y en a pour tous les goûts, au moins !