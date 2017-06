Fier quand il s'agit de publier des gros chiffres sur ses consoles, Sony a indiqué que les joueurs passaient beaucoup de temps sur leur PS4.

La PlayStation 4, « console la plus rapidement vendue chez Sony », est souvent une affaire de gros chiffres et la firme nippone le prouve encore une fois en publiant une statistique intéressante à propos des habitudes des joueurs. Visiblement, les utilisateurs du PlayStation Network passent 26 milliards de minutes par semaine à s’adonner à leur passion. Ensemble, bien évidemment. Cela donne à peu près 50 000 années pour 60 millions de consoles (26,4 millions de membres PlayStation Plus). Ramenée à l’échelle d’un seul individu, cette donnée équivaut à environ sept heures de plaisir hebdomadaire.

7h par semaine par joueur

Si les possesseurs de PS4 passent beaucoup de temps sur leur console, ce n’est pas uniquement pour jouer. Shawn Layden, président de la branche américaine de Sony Interactive Entertainment rappelle : « On utilise beaucoup Netflix sur PlayStation. Le PlayStation est désormais le vendeur numéro 1 de jeux. » Sur ce point précis, le constructeur est fier de constater une hausse de 47 % des volumes sur le PlayStation Store. Par exemple, sur les 3,4 millions d’Horizon : Zero Dawn vendus, 915 000 copies sont numériques, soit près d’un tiers.

« Nous pensons que les joueurs préfèrent le marché numérique car ils ne veulent plus se lever de leur canapé et mettre un disque dans leur console. » explique Shawn Layden chez Polygon. Un argument un peu étrange qui justifie un peu plus l’absence de lecteur Blu-ray UHD dans la PS4 Pro au profit de la VOD. Mais on verra si Sony aura l’audace de lancer une PlayStation 5 dénuée de lecteur optique dans les années à venir.