Cette semaine, nous nous attacherons à poser nos mimines sur les dernières sorties indépendantes (et francophones) !

Endless Space 2 – PC

Les experts d’Amplitude Studio reviennent avec Endless Space 2, que l’on avait déjà un peu testé il y a quelques semaines. On continue d’explorer les confins de l’espace à la recherche de ressources, en se creusant la tête pour ne pas se faire piétiner par nos adversaires. Beaucoup de paramètres sont à prendre en compte, on continue d’en apprendre tous les jours, rouste après rouste !

Endless Space 2 est disponible à 39,99 € sur Steam et Amazon.

Font Mystery – Android, iOS

Vous souvenez-vous de ce jeu où vous deviez reconnaître le logo des marques ? Le studio français des Creative Brothers adapte cette fois-ci le concept sur les typographies de films, jeux vidéo, séries qui ont forgé notre culture. Font Mystery propose des défis plutôt ardus mais pas de panique, des indices sont disponibles !

Font Mystery Par Simon Jacquemin Gratuit

Hover : Revolt of gamers – PC, PS4, Switch, Wii U, Xbox One

Revolt of gamers offre une expérience proche de celle de Jet Set Radio en son temps. La ville de Hover est le théâtre d’une insurrection suite à la décision de son gouverneur à bannir toute source d’amusement et de divertissement. Y compris le jeu vidéo. Ni une ni deux, les adeptes chaussent leurs basket et se lancent à l’assaut des rues en pratiquant le parkour.

Hover : Revolt of gamer est disponible à 18,87 € sur PC et prochainement sur PS4, Switch, Wii U et Xbox One.