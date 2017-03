Le studio annoncera ses plans le 4 avril prochain. On attend des patchs en veux-tu en voilà.

Très attendu par toute une communauté de fans, Mass Effect : Andromeda compose avec beaucoup trop de défauts pour faire honneur à l’héritage de la franchise dont il est tiré. Et comme certains sont d’ordre techniques, BioWare a de quoi gommer quelques-unes des critiques essuyées par le jeu depuis son lancement. Nous pensons par exemple aux animation faciales qui sont devenues la risée du web. De fait, nous ne sommes pas étonnés de voir le studio, soucieux de rectifier un peu le tir, prendre la parole sur Twitter pour annoncer qu’il est à l’écoute des fans et qu’il va améliorer son RPG au parfum de space opera.

Un studio à l’écoute

Une semaine après le lancement de Mass Effect : Andromeda dans le monde, BioWare commence donc par nous expliquer qu’il est ravi de voir les joueurs se plonger dans l’univers qu’il a créé. Plus intéressant, il indique : « Nous avons reçu plusieurs retours, certains sont positifs, d’autres beaucoup plus critiques. Les feedbacks sont importants pour que nous continuions à soutenir le jeu. » Les développeurs souhaitent s’y mettre dès maintenant et des annonces sont attendues pour le 4 avril prochain. On peut miser sur un patch salvateur, qui serait alors le premier d’une longue série chargée de faire évoluer le RPG dans la bonne direction.

BioWare s’attend d’ailleurs à ce que les joueurs fassent leur part du travail, à savoir partager leurs avis et expériences en masse sur les forums, de manière à aider à mettre le doigt sur les problèmes majeurs. « Notre équipe est à l’écoute, travaillant sans relâche pour rassembler des informations et planifier des solutions pour améliorer Mass Effect : Andromeda. » Le blockbuster d’Electronic Arts mérite cette attention mais les divers correctifs ne gommeront pas tout, notamment les errements narratifs et la faiblesse d’écriture.