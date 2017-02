Porté par des critiques positives, Nioh n'a pas loupé son lancement. Il en est déjà à un million d'exemplaires distribués.

En attendant le carton évident d’Horizon : Zero Dawn, Sony Interactive Entertainment peut déjà se prévaloir d’un premier succès commercial dans son catalogue d’exclusivités PS4 de cette année. En effet, Koei Tecmo a annoncé une bonne nouvelle pour Nioh, développé par Team Ninja et annoncé en… 2004 sur PlayStation 3. En effet, celui qui ose tenir tête aux Dark Souls a été distribué à un million d’exemplaires dans le monde, deux semaines après son lancement — téléchargements sur le PlayStation Store compris.

Le dernier samouraï

La performance aurait même été un peu meilleure si Nioh n’avait pas rencontré des soucis de stock dans certains magasins. Une bévue dont s’est excusé, d’ailleurs, Koei Tecmo, qui cherche à augmenter la production pour éviter de futures disettes. Dans tous les cas, l’éditeur nippon n’a pas hésité à remercier tous ceux qui ont acheté l’action-RPG. Les heureux possesseurs pourront d’ailleurs récupérer une armure d’or dès aujourd’hui grâce au déploiement de la mise à jour 1.04. Une manière pour le héros William de se mêler à la fête et de se prendre pour un Chevalier du Zodiaque. En espérant que les statistiques soient à la hauteur de sa beauté.

On promet finalement un bel avenir à Nioh, qui recevra des DLC gratuits et payants dans les mois à venir de manière à contenter tout le monde. On parle par exemple de l’ajout de nouvelles missions très difficiles et d’un mode PvP d’ici peu.