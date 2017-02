Doomfist ou pas Doomfist ? La question brûle les lèvres des fans d'Overwatch quant à l'identité du 24e Héros. Et si c'était quelqu'un d'autre ?

Blizzard sait mieux que quiconque comment brouiller les pistes pour animer des débats dans sa communauté de fans. Depuis plusieurs jours/semaines/mois, des discussions naissent dans les forums autour d’un sujet commun : qui sera le futur personnage d’Overwatch ? Certains aimeraient voir l’arrivée du héros badass Doomfist, potentiellement doublé par l’acteur Terry Crews (un réel désir des joueurs). Le Héros, présent dans divers éléments du FPS depuis le lancement (son fameux gant attaché à un convoi de Numbani), finira bien par rejoindre le casting. Mais il ne sera peut-être pas le prochain sur la liste…

Qui est Efi Oladele ?

Pourquoi Doomfist ne serait-il pas le 24e Héros d’Overwatch ? Déjà parce que Jeff Kaplan a indiqué que le prochain protagoniste ne sera pas « celui qu’on croit ». Ensuite parce que Blizzard a récemment publié l’interview d’une scientifique dénommée Efi Oladele. Cette dernière, seulement âgée de onze ans, excelle dans l’invention, la robotique et le développement d’intelligences artificielles. Ses prouesses ont même été récompensées par une bourse obtenue à la Fondation Adawe. Est-elle liée à ce fameux 24e Héros de près ou de loin ? Tout porte à le croire.

Plus qu’une nouvelle preuve de l’incroyable univers bâti autour d’Overwatch, cet entretien fictif peut conduire à deux hypothèses. Soit, en effet, Efi Oladele sera prochainement jouable dans le FPS, et on peut alors penser qu’elle sera assistée par ses créations, prenant la forme de drones de combat. Soit ce sera l’un des fruits de son génie qui pourra prétendre à une place dans le roster. Pour l’heure, le mystère demeure.

« C’est un secret pour le moment… mais mes parents veulent m’emmener en voyage pour fêter ça » précise-t-elle quand on lui demande ce qu’elle compte faire avec sa bourse. Blizzard, ou l’art du teasing savamment orchestré.