Vidéo : Avec Rock Band VR, on va pouvoir se prendre pour des rockeurs sur l'Oculus Rift

La réalité virtuelle va bientôt nous aider à réaliser un autre rêve de gosse : se prendre pour une rockstar.

La réalité virtuelle a ça de magique qu’elle autorise toutes les folies, permettant d’élargir le champ des possibles pour faire vivre les rêves les plus fous. Grâce au PlayStation VR, on peut par exemple se prendre pour Batman, avec tout ce que cela implique en termes de frissons quand on enfile, même virtuellement, le costume. Avec Rock Band VR, on va pouvoir faire lever les foules en se prenant pour un rockeur pur et dur. Direction l’Oculus Rift cette fois et rendez-vous le 23 mars pour en profiter.

Rockstar x VR

S’appuyant sur une soundtrack d’une soixantaines de titres, plus d’autres à venir en DLC, Rock Band VR ajoutera la surcouche VR à l’expérience musicale à laquelle beaucoup ont déjà goûtée. Il ne suffira plus de jouer les notes dans le bon ordre, il faudra également avoir l’attitude d’un vrai musicien pour électriser l’audience. Se mettre à genou, improviser un headbang (encore mieux pour les chevelus), faire tourner sa guitare… Tout sera mis en place pour s’y croire.

Et c’est d’ailleurs pour cette raison que le studio Harmonix introduit un mode Performance Gameplay, beaucoup plus libre au niveau des accords que les morceaux classiques. Même si la bande-annonce ne donne pas envie, on parle d’une immersion poussée jusqu’à un volume sonore s’adaptant en fonction de sa position sur la scène. Imparable.

En revanche, Rock Band VR ne sera pas donné. En plus de l’Oculus Rift, du PC compatible et des Oculus Touch, il faudra posséder une guitare compatible (celles des bundles PS4 et Xbox One fonctionneront). Sans surprise, un pack avec un accessoire à l’effigie d’une Fender Stratocaster est proposé sur Amazon.com (69,99 $). Comme quoi vivre un rêve, ça a toujours un prix…