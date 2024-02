[Deal du jour] La Galaxy Watch 5 Pro est une montre connectée haut de gamme de Samsung, bourrée de fonctionnalités. Avec un joli design et un bon suivi de santé, cette montre à tout pour plaire, surtout à presque moitié prix.

C’est quoi, cette montre connectée de Samsung ?

La Galaxy Watch 5 Pro est commercialisée 469 € à sa sortie fin 2022. Le modèle Bluetooth est en ce moment proposé au prix de 249 € sur Amazon.

C’est quoi, cette montre connectée de Samsung ?

La Samsung Galaxy Watch 5 Pro change de design par rapport à la précédente version. Son style sportif aux lignes épurées s’accompagne d’excellentes finitions, avec un contour en titane qui limite les rayures. Sa taille unique de 45 mm ne conviendra pas spécialement aux poignets les plus fins. Le bracelet est souple et le confort est bien présent, même si ce modèle Pro est un peu gros. La Watch Pro 5 est certifiée IP68, et résiste à l’eau et à la poussière.

Elle abrite une dalle AMOLED de 1,4 pouce d’une définition de 450 × 450 pixels. L’affichage est de qualité avec une bonne luminosité et un contraste infini. Même en pleine lumière, la montre reste parfaitement lisible. Le capteur de luminosité ajuste automatique la luminosité, pour éviter d’être ébloui si vous consultez votre montre dans le noir. Un mode Always-On est présent, afin de consulter l’heure à tout moment.

La Samsung Galaxy Watch 5 Pro possède un écran de qualité // Source : Samsung

Est-ce que la Galaxy Watch 5 vaut le coup en promotion ?

À moins de 250 €, c’est une très bonne affaire, à condition d’avoir besoin d’une montre connectée. La Watch 5 Pro assure un suivi santé et sportif complet. Ses nombreux capteurs, dont un accéléromètre, un baromètre, un cardiofréquencemètre ou encore un tensiomètre, sont performants et deviennent vite indispensables. Vous compterez aussi sur un suivi détaillé de votre sommeil ou votre niveau de stress. Pour vos sorties vélo ou trail, le suivi GPS manque de précision, mais fait un travail suffisant.

Google Wear OS 3.5 est ergonomique et réactif et la lecture des informations est agréable. Notez cependant que la montre n’est compatible qu’avec Android. Niveau autonomie, la Samsung Galaxy Watch 5 Pro vous tiendra facilement trois jours dans le cas d’une utilisation quotidienne.

Pour aller plus loin avec ces produits

👉 Consultez notre guide des meilleures montres connectées

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.