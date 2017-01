Steam a battu un nouveau record d'affluence le samedi 7 janvier dernier : plus de 14 millions de joueurs connectés en même temps.

C’est un Steam en mode record qui démarre l’année 2017. La plateforme de Valve gagne en popularité de jour en jour et le prouve une fois encore en battant son propre record d’affluence. Depuis quelques heures, on note plusieurs pics dépassant les 14 millions de joueurs connectés en même temps. À titre de comparaison, le MMORPG World of Warcraft revendiquait 12 millions d’abonnés — on parle bien d’abonnés et pas de connexions simultanées — lors de son prime en 2010 (Blizzard Entertainment ne donne plus de chiffres désormais). Autant dire que Steam est bel et bien la référence sur PC, et elle s’affirme de plus en plus.

Record

C’est le samedi 7 janvier que Steam a atteint les 14 millions de joueurs connectés en même temps pour la première fois de son histoire débutée il y a plus de treize ans : 14 207 039 pour être précis. Ces derniers 48 heures, un pic de 14 370 167 utilisateurs a même été observé. Naturellement, ce sont toujours les mêmes jeux qui ont le vent en poupe, à savoir Dota 2 (plus de 800 000), Counter-Strike : Global Offensive (plus de 600 000) ou encore GTA V (plus de 100 000). Comme par hasard, ils font partie des meilleures ventes sur Steam en 2016.

En 2015, à peu près à la même période, Steam rassemblait près de 8,5 millions de joueurs, un record à l’époque, et ils étaient plus de 12 millions l’année dernière. C’est dire le chemin parcouru depuis. Et 2017 ne fait que commencer…