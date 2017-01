Valve a levé le voile sur les 100 meilleures ventes de l'année 2016 sur Steam. Et il n'y a que cinq titres compatibles VR (et aucune exclusivité)...

Nous sommes désormais en 2017 et les bilans 2016 vont commencer à tomber. À cet effet, Valve n’a pas perdu de temps pour dévoiler les 100 meilleures ventes réalisées l’année dernière sur sa plateforme Steam, qui réunit des millions de joueurs dans le monde. Il ne s’agit pas d’un classement à proprement parler mais des titres rangés dans quatre catégories : platine, or, argent et bronze. C’est surtout l’occasion de constater que 5 % de la liste, seulement, est compatible avec la réalité virtuelle.

La VR, risée de 2016

Total War : Warhammer, Civilization VI, XCOM 2, The Witcher 3 : Wild Hunt, The Division, GTA V, DOTA 2, No Man’s Sky, Fallout 4, Counter Strike : Global Offensive, Rocket League et Dark Souls III sont donc les gros gagnants de l’année 2016 sur Steam. Dans cette catégorie, seul DOTA 2 fonctionne avec la réalité virtuelle (exclusivité HTC Vive).

On notera par ailleurs que No Man’s Sky s’est aussi bien vendu qu’il a déçu les acheteurs. L’un des pétards mouillés de 2016, à n’en point douter. On constatera également que beaucoup des jeux platine sont sortis avant 2016.

Chez les or, nous retrouvons ARK : Survival Evolved, compatible avec l’Oculus Rift. Dans les argent, il y a Subnautica et War Thunder, estampillés HTC Vive, Oculus Rift et OSVR et Elite Dangerous en bronze. Et c’est tout pour la réalité virtuelle dans ce top 100…

Autrement dit, la réalité virtuelle devait tout écraser en 2016 et, à l’arrivée, c’est loin d’être le cas. Tout du moins sur Steam, qui reste quand même numéro 1 sur le marché PC. Autant dire qu’il vaut mieux s’y imposer.