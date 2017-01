Comme chaque semaine, retrouvez une petite sélection de jeux à découvrir ou redécouvrir pour le week-end.

Diablo III – PC, PS4

Nouveau contenu et nouvelle saison oblige, il est venu le temps de se remettre à Diablo III. Même si on y revient tous les 3 mois pour un peu le délaisser quelques temps plus tard, la curiosité est toujours la plus forte. L’irrésistible besoin d’aller boucler des dizaines de failles dans Diablo III pour récolter de l’équipement se fait toujours sentir. Mais aujourd’hui, l’aventure sera un peu différente, puis qu’en plus du contenu supplémentaire de Diablo III, les nostalgiques pourront reposer les mains sur Diablo premier du nom. Nous, on attend surtout l’arrivée prochaine du Necromancien dans les classes de personnages.

Diablo III Reaper of Souls est disponible à 19,99€ sur PC, PS4 et Xbox One

Shadow tactics : Blades of the Shogun – PC, PS4, Xbox One

Ce week-end, on découvre également les enjeux stratégiques de Shadow tactics : Blades of the Shogun. Prenant place en plein coeur du Japon à la période de la dynastie Edo, Shadow Tactics a la particularité de proposer le contrôle d’unités expérimentées dans la furtivité et la discrétion. L’idée est d’infiltrer demeures de grands dignitaires japonais, châteaux, monastères ou camps militaires pour prendre par surprise l’ennemi et le vaincre à coups de pièges, poison, ou de simplement le trucider dans le silence et l’obscurité. Une agréable découverte que l’on ne saurait que vivement vous conseiller.

Shadow tactics : Blades of the Shogun est disponible sur Steam, Gog.com au prix de 39,99€ et bientôt sur PS4 et Xbox One.

The binding of Isaac : After Birth+ – PC, PS4, Xbox One

On termine cette semaine avec également du nouveau contenu concernant The Biding of Isaac, avec l’arrivée de l’extension Afterbirth+. L’add-on met ainsi un terme au rogue-like qui contenu de déchaîner les passions depuis plus de 5 ans. On note par exemple l’arrivée de mods dans le jeu, de nouveaux ennemis et personnages, de nouveaux objets et de nouvelles fins alternatives. Pour acheter Afterbirth+, il est nécessaire de posséder Afterbirth en amont.

The Binding of Isaac Afterbirth+ est disponible à 9,99€ sur Steam et prochainement sur consoles.