Chez Disney, le titre de princesse est aussi important qu'il l'est pour les magazines du gotha. Les Cendrillon, Arielle et Elsa ont voix au chapitre et restent, chez le géant, des indéboulonnable icônes. Et Leia ?

Ils sont déjà plus de 50 000 à souhaiter que la princesse Leia devienne une princesse Disney officielle. Un nombre curieux de signataires pour une pétition qui a pour seule ambition de faire entrer un personnage de fiction dans le panthéon du divertissement made-in-Disney. Mais qu’importe, comme beaucoup de slacktivistes, ces internautes comptent bien réaliser leur rêve.

Sur Change.org, Cody Christensen a lancé sa pétition il y a déjà une semaine, et si les premiers jours ont été difficiles, ces dernières 24 heures, la princesse a réuni plus de 30 000 signataires à sa cause. La pétition des internautes ne demande qu’une chose à Disney : élever la princesse incarnée par Carrie Fisher au rôle de princesse Disney. Et pour cela, une cérémonie officielle est également demandée, qui serait une forme d’hommage à l’actrice disparue.

Pour ces fans de Star Wars, Bob Iger, le CEO de Disney, ne ferait que reconnaître l’importance de l’univers de la Guerre des Étoiles, acheté en 2012 pour 4 milliards de dollars. Disney n’a pour le moment pas souhaité répondre aux sollicitations des médias et des signataires. Il semblerait que pour la Walt Disney Corp. l’élévation au rang de princesse demande de nombreuses précautions.

Ce qui interroge dans la demande des fans, c’est finalement la nature du rang de Princesse Disney. Comment cela se traduirait-il dans le marketing de la firme américaine ?

L’affaire pourrait être intéressante pour le statut de l’ensemble de l’univers Star Wars aux yeux de Disney. Notamment parce que l’entreprise pourrait parvenir à créer un univers transversal, allant de Mickey à Dark Vador. Une sorte de Disneyverse cohérent.

Pour cela, on imagine que les responsables de LucasFilm continueront de redonner au personnage de la princesse un rôle moins sexiste. Car si Leia est bien une princesse par sa fonction, elle fut aussi, à une époque, un débat à elle seule sur la place des femmes dans la sicence-fiction.