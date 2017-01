Pour renouveler son offre journalistique, Le Figaro s'essaie à une approche plus transversale des contenus et s'offre une interface qui n'est pas sans rappeler le Discover de Snapchat. Ce module si apprécié par Le Monde.

Ces dernières années, Le Monde a réussi à renouveler ses pratiques et son public en visant juste sur les nouveaux secteurs de la presse. Si le journal historique n’est pas le roi du contenu vidéo — un domaine difficile sur lequel peu de médias réussissent — il est indéniablement devenu le leader français de la presse mobile.

Le succès de sa Matinale ne faisait que confirmer les bonnes décisions prises par la direction du journal : pour moins de 5 € par mois, des centaines de nouveaux abonnés ont accès à une vingtaine d’articles par jour. L’interface de l’application qui reprend ses codes à Tinder, propose un accès rapide et sobre à des articles dont la lecture sur mobile est améliorée. La Matinale est devenu un incontournable du Monde et a permis au journal de trouver de nouveaux abonnés aux habitudes plus nomades et numériques que son habituel cœur de cible.

Puis, en 2016, Le Monde faisait parti des médias ayant négocié avec Snapchat une place de choix dans le module Discover du réseau social. Et depuis, avec une équipe dédiée, le média réalise une édition par jour sur Snapchat. Gratuite et financée par la publicité, ce Le Monde version Snapchat est animé, dynamique et se concentre sur une petite dizaines d’actualités. Mêlant data, illustration, vidéos et animations, le Discover du Monde est devenu un modèle convoité par tous les médias en mal de transition numérique.

Transition numérique au Figaro

Au même moment, au Figaro, l’application mobile était repensée pour améliorer l’expérience de ses utilisateurs. Mais le média, absent de Discover, préparait également sa riposte à l’apparition des formats multimédias et interactifs du Monde et de ses confrères. C’est finalement en ce début d’année que la rédaction du quotidien présente sa propre version d’un Discover directement intégré à l’application Le Figaro.

Selon OJD, le site du Figaro enregistre plus de 54 % de son audience sur des supports mobiles, des smartphones aux tablettes. La direction du journal souhaite donc fidéliser ces lecteurs nomades avec un format à la croisée des genres : entre la data, la photographie de presse, la citation, les chiffres et bien sûr, la vidéo. Le quotidien promet que ce nouveau format restera fidèle à l’ADN de la rédaction du Figaro : « informer et décrypter l’actualité. »

Ces nouveaux formats proposeront chaque jour dix actualités à découvrir directement dans l’application Le Figaro : elle est disponible pour iOS et Android.