Les aléas des négociations des droits obligent Netflix à retirer certains titres de son catalogue. Et pour ne plus vivre la surprise de voir vos films préférés être retirés du jour au lendemain, nous vous proposons en exclusivité de connaître le calendrier des départs.

Vous souvenez-vous du traumatisme Disney ? Du jour au lendemain, tous les films d’animation des studios Walt Disney disparaissaient du catalogue Netflix en France. Une mauvaise nouvelle pour beaucoup qui se doublait d’un effet de surprise peu appréciable. Or pour ne plus revivre pareille situation, Numerama vous propose désormais le calendrier des départs du catalogue français de Netflix en avance, afin d’être sûr de ne pas rater l’occasion de voir les bons films avant qu’ils ne quittent le service.

Ce calendrier nous vient directement de Netflix et complète donc naturellement notre calendrier des arrivées sur le service, que vous pouvez découvrir chaque mois dans nos colonnes.

Sans plus tarder, nous vous proposerons donc dès que nous le pourrons une mise à jour de l’agenda des départs afin que vous n’ayez plus de mauvaises surprises, ni de regrets.

Notre édition du calendrier des départs s’étale du mois de janvier à avril 2017 et contient toutes les séries et films qui disparaîtront dans les prochains jours ainsi que la date de leur départ. Vous pourrez désormais saisir votre dernière chance de binge watcher ces derniers.

Par ailleurs, notez que lorsqu’un contenu quitte le catalogue, Netflix peut parfois renouveler le contrat qui le lier aux ayants-droits et de fait, les départs ne sont pas toujours définitifs.

Avril 2017 Avril

Weeds, saison 1 à 8 — 1er avril

Breaking Bad avant l’heure, Weeds est certainement l’une des meilleures séries jamais écrites sur la drogue, le trafic et ses petits rituels. Plus comique que Breaking Bad, et menée avec talent par Marie-Louise Parker, Weeds est un must-watch des années 2000 de l’écurie Showtime. La série quittera en intégralité Netflix dès le premier jour d’avril, à binger d’ici là !

Manhattan — 1er avril

Peut-être aussi connu pour la moue d’Allen que son introduction musicale, Manhattan, véritable monument du cinéaste dépressif, quittera Netflix au début du mois. L’occasion donc de redécouvrir un film qui ne vieillit pas, ou plus, car il se patine depuis que le réalisateur enchaîne des films dénués de l’audace de ses premiers.

Certains l’aiment chaud — 1er avril

1959, Tony Curtis embrasse Marylin Monroe. Some like it hot pourrait se résumer à ce baiser aussi mythique que polémique — Curtis racontera qu’embrasser Marylin serait comme embrasser Hitler ! Mais pour ceux qui apprécient l’humour très 50’s de Billy Wilder où l’on boit, on fume et se travesti à l’infini, Some like it hot reste un des films les plus drôles du XXe.

Curtis : Does that mean you play that very fast music… jazz ?

Monroe : Yeah. Real hot !

Les Croods — 10 avril

Film d’animation Dreamworks sympathique bien que peu original, Les Croods est une malicieuse aventure familiale, sorte de mélange entre les Pierrafeu et L’Âge de Glace. Lorsque la famille Croods se voit expulsée de sa grotte, elle doit parcourir un nouveau monde qui mettra à l’épreuves leurs convictions leurs organisations familiales.

Crazy Stupid Love — 24 avril

Niais, creux et moins drôle que I Love You Philip Morris, Crazy Stupid Love n’en reste pas moins un film culte des années 2010. Notons que le duo Ficarra et Requa réunissait déjà Emma Stone et Gosling, 5 années avant La La Land.

Iron Man 3 — 24 avril

Le troisième opus de l’homme de fer est celui du passage par la maison Disney. Mais loin d’avoir été réduite ou saccagé, la franchise gagne avec cette ultime déclinaison un air frais, un humour toujours efficace et une originalité qui continue de faire de Tony Stark un des meilleurs profils du MCU.

Sherlock Holmes : Jeu d’ombres — 24 avril

Deuxième volet de la véritable franchise que Guy Ritchie a cherché à créer avec le héros de Conan Doyle, ce Jeu d’ombres est un Marvel qui ne dit pas son nom, même Robert Downey Jr. semble opiner. Moins malin que le premier Holmes de Ritchie, la suite est un divertissement qui fonctionne mais qui reste vulgaire.

Singin’ in the Rain — 27 avril

Présente-t-on encore Chantons sous la pluie ? Dans la même veine 50’s que Some like it hot, Singin’ in the Rain est une immense oeuvre sur le cinéma mais jamais elle ne s’alourdit ni ne bavarde inutilement — elle est dans la veine du cinéma de Gene Kelly, tragicomique. Certainement la plus joyeuse comédie musicale jamais immortalisée au grand écran, Singin’ est et sera toujours actuelle, drôle et follement réjouissante.

South Park, le film

Comédie d’animation musicale, South Park, le film a quelque chose d’inclassable. Ce n’est pas une sorte de super épisode, mais une vraie comédie musicale, avec des chansons cultissimes — Blame Canada ! — un scénario plus loufoque que jamais (sauf peut-être en 2017), enrichi d’une avalanche de vulgarité pas aussi inutiles que vous ne le pensez.

Février 2017 Février

Downton Abbey, saison 5 — 1er février

Le petit monde de l’aristocratie anglaise quitte progressivement Netflix. Cette fois-ci, seule la saison 5 de la très célèbre série anglo-saxonne fait son départ. Avis aux amateurs des turpitudes des Crawley et de leurs serviteurs.

Les Tudors, saison 1 à 4 — 1er février

C’est à nouveau du côté de l’aristocratie anglaise qu’une série prépare son départ de Netflix. Cette fois-ci, ce sont les quatre saisons des Tudors qui seront retirées du catalogue.

Retour vers le futur — 1er février

La légendaire franchise Retour vers le futur fait également ses valises et quitte Netflix en ce début d’année. Notez que les trois longs-métrages, le premier et les deux suites, quittent en même temps le catalogue.

Scary Movie — 1er février

Une autre franchise est également concernée par une vague de départs et c’est la très célèbre Scary Movie. Les films d’horreur à l’humour bien trempé quitteront tous le catalogue au début du mois, le premier volet sera accompagné d’un départ du second et du troisième. Tremble Cindy !

Scream et Scream 2 — 1er février

Coïncidence ? Le jour où Scary Movie quittera le catalogue du géant de la SVoD, le très culte Scream devra également faire ses valises. Ce slasher légendaire, avec Drew Barrymore que l’on retrouvera dans Santa Clarita Diet, ne sera plus là pour vous terrifier. Vous pourrez en revanche vous reportez sur d’autres films d’horreur, promis, il en reste encore sur Netflix.

Kill Bill et Pulp Fiction — 1er février

Ce sont trois des films les plus marquants de Tarrantino desquels Netflix se sépare : les deux Kill Bill et l’inestimable Pulp Fiction.

Lolita malgré moi — 8 février

Nous sommes en 2004, Lindsay Lohan est ultra bankable et Disney lui fait tourner un nombre assez incroyables de comédies pour pré-ados. La crise financière n’existe pas, Trump non plus, c’est une certaine idée de l’Amérique qui s’en va avec Lolita malgré moi ce 8 février.

Forrest Gump — 8 février

Doit-on encore présenter Forrest Gump ? Si vous n’êtes pas sûrs de votre réponse à cette question, il est encore temps d’aller regarder le film qui a marqué des générations sur Netflix.

The Truman Show — 8 février

Encore une fois, c’est un film culte qui va quitter le catalogue durant ce mois. The Truman Show est une oeuvre politique et morale qui donne à réfléchir. Souvent comparé à 1984, le film devait en premier lieu aborder la question de la télé-réalité, mais devant la richesse de l’écriture du long-métrage, c’est de nombreuses autres thématiques que l’on se surprend à aborder au travers de la vie de Truman.

Le Parrain — 8 février

Du côté des chefs d’oeuvre de F. F. Coppola, il y a également hémorragie. Pour notre plus grand malheur, ce sont les trois films issus de sa franchise The Godfather qui quittent dès le 8 le catalogue SVoD de Netflix. Il ne vous reste donc plus beaucoup de temps pour (re)voir le premier Le Parrain qui reste et restera un des plus grands films de l’histoire du cinéma.

Top Gun — 8 février

Que serait la carrière de Tom Cruise sans Top Gun ? Le film de guerre sur l’aviation américaine n’a pas fait que pousser des milliers de jeunes gens à s’engager dans l’armée, il est également un monument d’histoire politique. En pleine guerre froide, l’esprit belliqueux de Top Gun incarne à merveille les sombres années Reagan.

Gladiator — 17 février

Gladiator est au peplum ce qu’Alien est à la sci-fi : un film de Ridley Scott. Les fans diront : pharaonique, splendide et ambitieux, les plus lucides acquiesceront en soulignant malicieusement que si l’on parle bien de grands films, on parle également de dialogues plutôt limités et rarement transcendants.

Janvier 2017 Janvier

Family Guy, saison 9 — 1er janvier

Présente-t-on encore les Griffins ? MacFarlane y joue de son humour incomparable et nous emmène toujours dans des aventures improbables. Le genre de série d’animation qu’on dévore avec un plaid sans jamais s’arrêter, ni même savoir pourquoi on a perdu une journée à regarder cela. Netflix dispose des saisons 9 à 13, la plateforme tirera donc un trait sur la 9.

Neuilly sa mère ! — 1er janvier

Tout le monde a vu Neuilly sa mère ! pas parce que c’est un chef d’œuvre, c’est une comédie un peu bas de plafond, mais c’était un vrai phénomène social. Aujourd’hui, c’est un film représentatif d’une France qui n’est plus. Les années Sarkozy et SOS Racisme. Nous n’en sommes pas tellement nostalgique malgré tout.

Transformers : Revenge of the Fallen — 1er janvier

Seconde itération de la franchise animée par Bay, les robots voitures maléfiques quittent Netflix. Shia Labeouf et Morgan Fox y incarnent un des plus mauvais couple de l’histoire du cinéma. Au revoir Transformers 2, nous ne te regretterons pas.

Arrête-moi si tu peux — 1er janvier

Quelle nostalgie de revoir Hanks et DiCaprio reprendre leur meilleur duo. Rêveur ou escroc, Frank Abagnale restera pour nous une légende. Spielberg a transformé l’histoire vraie de ce gentil fou en magnifique conte tragi-comique que l’on veut que le monde entier regarde à nouveau. Du cinéma.

Jackass 3 — 1er janvier

On a toujours préféré laisser les pitreries mi-scato et mi-débile de Jackass aux ados attardés. Mais l’obstination de ces quarantenaires à vivre de déglingue et de masochisme finit par forcer le respect.

Batman Begins — 1er janvier

Begins est un des meilleurs films de super-héros de tous les temps. De plus, son départ veut dire que la trilogie Nolan ne sera plus au complet sur Netflix. Un vrai drame. Va-t-on s’en remettre ?

Will Hunting — 1er janvier

Une étude psychologique écrite par Matt Damon alors au sommet de sa gloire et réalisée avec brio par Gus Van Sant. Robin Williams y interprète un psy troublant, qui s’attachera, dans des dialogues excellents, à percer le mystère de Will Hunting. Un jeune homme brillant et rebelle qui est prêt à tout pour échapper à la normalité.

Mission : Impossible III — 1er janvier

Oh non ! (Sans commentaire)

Les Chroniques de Spiderwick — 1er janvier

Régressif, rigolo et mignon, ce film de fantasy pour les kids vaut le détour. On y rencontre des trolls et d’autres drôles de bêtes dans un bestiaire hallucinogène. Entre Jumanji et Les Minimoys, mais avec de bons effets spéciaux. Les enfants apprécieront.

Mes meilleures amies — 1er janvier

Véritable Very Bad Trip au féminin, cette comédie de Paul Feig montre son amour des femmes à l’écran (ce sera moins réussi pour son reboot de Ghostbusters). Mais là, il nous fait rire, il nous détend et Mes meilleures amies est bien une bonne comédie.

Gone Baby Gone — 1er janvier

Si Ben Affleck a encore la caméra hésitante, Casey Affleck est la révélation de ce thriller noir mais humain.

Rectify, saison 1 — 1er janvier

Peu connue mais pourtant très belle, la série Rectify retrace le destin d’un homme qui revient à la vie après des années de prison pour une faute qu’il n’a pas commise. Dure et humaine, la série est dotée d’un beau cast. Une bonne idée, une bonne réalisation.

Chocolat — 1er janvier

Juliette Binoche nominée aux Oscars grâce à ce film avec Johnny Depp. Sinon, c’est une jolie histoire.

L.A. Confidential — 6 janvier

Adaptation de James Ellroy, ce thriller de 1997 est un aboutissement du cinéma policier neo-noir américain. À voir pour son excellente maîtrise du temps de l’enquête, ces complexités et son rythme.

The L Word, saison 1 à 6 — janvier

C’est l’intégralité d’une excellente série qui quitte Netflix. Un show qui aura été un phénomène social et culturel, en plus d’être de très bonne facture. Il n’est peut être pas trop tard pour vous plonger dans la vie, le quotidien et les drame de ces filles qui aiment les filles — bien que cela ne soit vraiment pas le seul moyen de définir des supers personnages féminins comme on n’en voit pas assez.

Blanche Neige et le Chasseur — 15 janvier

Pas choqué et pas déçu par ce départ. Bye.

The Virgin Suicides — 15 janvier

Là, en revanche, c’est le drame. Déjà Netflix n’a pas Lost in Translation, mais l’autre chef d’œuvre de Sofia Coppola va quitter le service de streaming. Et bien qu’on ait vu ce magnifique drame des dizaines de fois, nous n’en n’avons toujours pas percé le charme vénéneux. Terrible départ. À re-voir.

Valentine’s Day — 19 janvier

Franchement perdre Valentine’s Day, quasiment un mois jour pour jour avant la Saint Valentin, c’est ballot.

Coco avant Chanel — 19 janvier

Audrey Tautou incarne la déesse qui a tant fait rêver nos grands-mères. La révolutionnaire styliste gagne un biopic d’une rare qualité, mené avec précision mais sans emphase, et qui donne à voir un monde, une France, pétrie de contradictions et prise dans les secousses de l’histoire. Un drôle d’univers dans lequel une femme brise les règles, d’abord les siennes, puis celle de sa société. Grand biopic.

Le Royaume de Ga’Hoole — 27 janvier

Zack Snyder est vraiment un mec étrange. Et on comprend vraiment pas comment Hollywood a pu lui donner autant de budget pour une histoire de chouettes. Nous n’inventions rien Le Royaume de Ga’Hoole est un délire sorti d’esprits très certainement torturés dans lequel des chouettes en affrontent d’autres, Snyder oblige, l’animation 3D subit des filtres Instagram à longueur de plans. Stop Snyder. Stop. (ndlr : mais c’est toujours mieux que Warcraft)