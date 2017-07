Vidéo : Admirer les ours de Brook’s Fall, toujours le meilleur live du mois de juillet Julien Cadot - il y a 20 minutes Pop culture

La fameuse Bearcam est de retour pour une cinquième saison : à vous de repérer les ours bruns d'Alaska à la chasse au saumon.

Cinq ans. Cela fait cinq ans maintenant qu’Internet est devenu meilleur grâce à Explore.org. Comment ? Eh bien chaque année, quand vient la saison des migrations des saumons, l’organisme installe des caméras sur les rivières d’Alaska et permet aux badauds de jouer les voyeurs en admirant des ours. En effet, les grosses bêtes raffolent de sushis et s’empressent de faire de la migration des saumons un grand festin qui annonce le début de l’été.

La nouvelle télé réalité, c'est Google Earth Live : la nature en direct video, comme ces ours qui chassent le saumon https://t.co/AamiQk146N pic.twitter.com/RQeOmaDNU9 — Leïla Marchand (@LeilaMarchand) July 7, 2017

La caméra, installée à Brook Falls dans le parc national de Katmai va donc diffuser en live un flux 1080p Full HD sur lequel vous pourrez, avec un peu de chance, repérer des ours particulièrement heureux. Des centaines d’ours bruns habitent la région et vous ne devrez donc pas perdre trop d’heures avant de pouvoir contempler les gros ursidés. Sur le site d’Explore, vous pourrez également publier vos meilleures photos.

Nous y avons dédié un écran à la rédaction. Cela dit, si vous préférez des vidéos bizarres, nous avons aussi de quoi vous ravir.