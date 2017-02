Microsoft a annoncé que sa franchise de courses virtuelles avait dépassé le cap du milliard de dollars de ventes au mois de décembre dernier. La reine du genre sur cette génération.

Pas forcément à la fête cette année vu le catalogue qui s’annonce (il faudra espérer des grosses surprises à l’E3 pour, notamment, nourrir l’ambitieux Project Scorpio), Microsoft pourra toujours compter sur Forza, « la franchise de course la plus vendue de cette génération » selon le cabinet NPD (de novembre 2012 à janvier 2017). Et pour cause, déclinée en simulation automobile pure (les Motorsport) et en expérience arcade en monde ouvert (les Horizon), elle a franchi la barre du milliard de dollars (940 millions d’euros) engrangés au mois de décembre dernier. Un vrai bolide.

Un milliard

« Depuis ses débuts, Forza repose sur des graphismes incroyables, un moteur de simulation de pointe et une propension à offrir du fun et de l’accessibilité. Grâce à la série Forza, Turn 10 Studios a érigé la plus grande communauté de fans de courses virtuelles. Nous ne pouvons pas être plus fiers de ce succès. » note Phil Spencer, patron de la branche Xbox. Microsoft fournit quelques chiffres pour étayer ces propos : 14 millions de joueurs uniques sur Xbox One et Windows 10, 2,5 millions d’unités écoulées pour Forza Horizon 3, dernier épisode en date, et une ligue eSport populaire car ramenant du monde sur les serveurs.

En théorie, la Xbox One, Project Scorpio et les PC tournant sous Windows 10 devraient accueillir Forza Motorsport 7 en fin d’année, selon la règle de l’alternance avec Forza Horizon. L’occasion d’enfoncer un peu plus le clou, surtout face à un Gran Turismo Sport pas bien excitant du côté de la concurrence.