Le réglage du HDR n’est pas forcément limpide pour la majorité des utilisatrices et des utilisateurs. Heureusement, il existe quelques astuces pour s’en sortir, notamment sur les consoles Xbox.

Vous venez d’investir dans une Xbox Series X afin de découvrir les jeux dits de nouvelle génération. Et, comme vous avez fait les choses bien, vous avez aussi fait l’acquisition d’un téléviseur dernier cri, afin de profiter au mieux de la puissance de la console de Microsoft et d’avoir le meilleur rendu visuel possible. Problème ? Il faut régler le HDR, ce qui n’est pas nécessairement à la portée de tout le monde.

Le HDR, ou High Dynamic Range, permet d’étendre les écarts de luminosité entre les points les plus sombres et les plus clairs d’une image. Concrètement, il accentue les contrastes, pour des couleurs plus belles, une palette colorimétrique plus riche et nuancée et une lisibilité accrue. Les performances du HDR dépendent de la capacité d’un téléviseur à afficher des noirs profonds (la technologie OLED est championne dans ce domaine) et à être lumineuse.

Sur une console Xbox, il existe une fonctionnalité de calibration pour le HDR : en quelques clics, on peut régler le rendu pour qu’il soit le plus adapté possible à l’appareil de diffusion. Si c’est opaque pour vous, il existe une astuce peu connue, partagée par la chaîne HDTVTest le 23 juillet 2023. Elle devrait fonctionner pour la majorité des téléviseurs.

Cette astuce permet d’obtenir un meilleur rendu HDR sur Xbox

Vincent Teoh, le visage qui se cache derrière la chaîne HDTVTest, est un spécialiste de l’image. Toute l’année, il teste des dizaines et des dizaines de télévisions, en plus de fournir quelques recommandations pour bien utiliser certains modèles. Il sait donc de quoi il parle.

Astuce pour le HDR sur Xbox. // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Une fois qu’on lance la calibration HDR sur Xbox, il suffit de maintenir les boutons de tranche (RB et LB) ainsi que les gâchettes droite et gauche, en même temps, pour faire apparaître des chiffres liés à la luminance :

MinTML (Min Tone Map Luminance), pour le niveau des noirs ;

MaxTML (Max Tone Map Luminance), pour le niveau maximal de luminosité sur des fenêtres réduites ;

MaxFFTML (Max Full Frame Tone Map Luminance), pour le niveau maximal de luminosité que le téléviseur peut atteindre quand la majorité de l’image est claire.

Bien régler le HDR de sa Xbox. // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Vincent Teoh recommande les valeurs suivantes, à ajuster via la manette Xbox (dans l’ordre d’apparition des réglages à l’écran) :

MinTML : 0 ;

MaxTML : 1 000 ;

MaxFFTML : 1 000.

L’intéressé estime que vous devriez avoir une bonne image avec ces réglages, à condition de désactiver le Dolby Vision dans les paramètres de la console (si votre télévision est compatible). Si le résultat ne vous convient pas, vous pouvez toujours affiner selon vos préférences, depuis l’application de calibration.

