Microsoft a clarifié une fois encore la stratégie de sa marque Xbox, en raison de rumeurs qui présageaient des bouleversements. Finalement, il n’y aura aucune révolution.

Microsoft a réuni les pontes de la marque Xbox le 15 février 2024 pour discuter de l’avenir, alors que des rumeurs faisaient état de gros changements pour la branche gaming de la multinationale. La clarification était nécessaire, puisqu’on a lu un peu partout que certains gros jeux exclusifs de l’écosystème pourraient sortir ailleurs. Les fans ont alors crié à la trahison, avec la crainte de voir les consoles Xbox disparaître.

Finalement, rien ne va vraiment changer. Microsoft a simplement réaffirmé sa promesse de « proposer davantage de jeux à toujours plus de joueurs et de joueuses du monde entier ». Oui, certains jeux Xbox arriveront sur Nintendo Switch et/ou PlayStation 5, mais la priorité reste le Xbox Game Pass. Dans le futur, de nouvelles consoles vont être proposées et la prochaine génération promet un gap graphique sans précédent.

Le podcast officiel Xbox. // Source : Microsoft

Pour Xbox, le changement, ce n’est pas maintenant

Des exclusivités Xbox vont sortir ailleurs (mais c’était déjà le cas)

Microsoft prône l’ouverture depuis déjà plusieurs années : ce n’est pas nouveau et cela nourrit une stratégie basée sur la volonté de toucher un maximum de gens, afin de rentabiliser des investissements colossaux. Mais, à cout terme, Xbox ne compte pas devenir un éditeur multiplateforme pour l’ensemble de son catalogue. « Il n’y a pas de changement fondamental dans notre approche de l’exclusivité », affirme Microsoft.

Il n’empêche, quatre jeux Xbox vont être proposés sur d’autres plateformes. Les noms n’ont pas été communiqués, mais tout porte à croire qu’il s’agit de Grounded, Sea of Thieves, Pentiment et Hi-Fi Rush. Pas de Starfield, donc. Ce n’est cependant pas une initiative inédite : de gros titres comme Minecraft ou encore Ori and the Blind Forest se sont déjà épanouis ailleurs. Microsoft fait du cas par cas. « J’ai le sentiment que, ces cinq ou dix prochaines années, les jeux qui seront exclusifs à une seule console seront de moins en moins importants », estime Phil Spencer.

Le Xbox Game Pass reste la priorité

Si le désir d’ouverture est toujours crucial pour Microsoft, l’écosystème Xbox reste prioritaire. Plus particulièrement le Xbox Game Pass : le catalogue de jeux par abonnement (34 millions d’utilisatrices et utilisateurs) continuera d’être la force principalement alimentée par les studios. Et il n’est pas question de proposer le Xbox Game Pass chez Nintendo ou chez PlayStation.

Microsoft promet ceci :

« Les plus gros jeux seront sur Xbox »

« Nos jeux seront disponibles dans le Game Pass dès leur sortie »

« La compatibilité avec votre bibliothèque est une priorité, comprenant le cross-play, le cross-save et les fonctions cloud »

Diablo IV arrive le 28 mars dans le Xbox Game Pass. // Source : Capture PS5

Il y aura toujours des consoles Xbox

Enfin, Microsoft a teasé du nouveau hardware Xbox avec « une feuille de route solide et innovante ». Sarah Bond, présidente de Xbox, a indiqué qu’on en saura plus en fin d’année. Potentiellement, une console portable pourrait être commercialisée. Pour la nouvelle génération, Microsoft entend offrir « le plus grand gap technique jamais vu » dans l’industrie. On rappelle quand même que la Xbox Series X est censée être la console la plus puissante du marché, sans que cela se ressente vraiment face à la PlayStation 5. Bref, on demande à voir.

