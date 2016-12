Disney a signé un accord qui prévoit la production de contenus exclusifs sur la plateforme d'échanges instantanés. Un partenariat tout aussi stratégique pour Snapchat, qui prépare son entrée en bourse.

Disney s’est accordé récemment avec Snapchat (ou Snap Inc.) pour réaliser des contenus exclusifs sur sa plateforme. Les premiers contenus Disney-ABC seront dédiés à la fameuse émission de télé-réalité d’ABC « The Bachelor », dont la 21ème saison est prévue pour le 2 janvier prochain.

Snapchat n’en est pas à son premier partenariat avec un géant des médias. L’entreprise avait notamment conclu des accords au « format Snapchat » avec Time Warner Inc., Viacom et Comcast. Côté français, on pense aussi au Monde et à L’Équipe, notamment, au sein de la section « Discover » de Snapchat.

L’accord conclu avec Disney s’avère toutefois différent puisque le géant du divertissement bénéficiera d’un contrôle sur tous les espaces publicitaires de ses émissions Snapchat.

John Frelinghuysen, un des cadres de la section télévision de Disney-ABC, déclare : « Plus tôt dans l’année, nous avons travaillé attentivement avec Snap pour rendre fructueuse la couverture en temps réel de la cérémonie des Oscars. Et nous sommes excités de développer ce rapport et de fournir aux utilisateurs mobiles de Snapchat une expérience unique et immersive sur nos spectacles et nos produits. »

Disney espère pouvoir attirer un public plus jeune et « mobile » avec cette nouvelle stratégie. Le potentiel est conséquent au vu des 150 millions d’utilisateurs présents sur la plateforme. Snapchat, de son côté, s’apprête à entrer en bourse l’année prochaine. L’accord pourrait bien s’avérer bénéfique pour les deux partis.