La moto électrique Super Soco TC passe à moins de 3 000€

Si vous êtes à la recherche d’un deux-roues électrique au prix et aux performances raisonnables, l’offre actuelle sur la moto Super Soco TC pourrait bien vous intéresser.

Pensée pour rouler en ville sur de petites distances, la Super Soco TC est actuellement en promotion. Facturée 2 990 euros au lieu de 3 390 euros, soit 400 euros de réduction, cette moto électrique est qualifiée de « vintage mais high tech ». Pas besoin de permis pour la conduire, puisque le BSR suffit.

Disponible en noir ou en vert, la Super Soco TV ne revient en revanche pas à « seulement » 2 990 euros. Il ne faudra en effet pas oublier les frais de préparation et de carte grise de 96 euros, ainsi que les éventuels 98 euros de frais de gravage et d’inscription argos (facultatifs mais recommandé par les assurances), comme pour l’achat de tout deux-roues.

Il est bien entendu possible de régler la facture en une ou plusieurs fois, tandis que la livraison est offerte. Notez enfin que du fait de sa faible puissance moteur, la moto n’offre une prime écologique qu’assez raisonnable.

La Super Soco TC // Source : Super Soco

Pour mieux comprendre l’offre

Qu’est exactement la Super Soco TC ?

Équivalente à une 50 cm3, la Super Soco TC est donc une moto électrique qui peut être utilisée sans permis. Pratique pour ceux qui n’auraient ni le temps ni les moyens pour passer le permis moto. Appréciée pour son look rétro, elle dispose d’un moteur Bosch de 2 900 Watts maximum, et offre (attention, c’est sur le papier) 80 km d’autonomie et 45 km/h en vitesse de pointe. Garantie 2 ans, la moto de 70 kg peut se déverrouiller automatiquement avec l’approche de la clé, tandis qu’une alarme est présente si quelqu’un tente de la démarrer sans. La batterie est amovible et se charge en 3/4 heures, et trois modes de conduite sont proposés : eco, normal et sport.

Quelles options pour la Super Soco TC ?

Outre les frais évoqués plus haut, il est possible d’ajouter des options à la Super Soco TC. Envie d’un pare brise ? Ajoutez 55€. Un support top case ? 98€. Un top case ? 249€. Un antivol ? 98€. Un support smartphone ? 75 ou 79€ selon la taille.

Vous voudrez aussi probablement prendre une batterie supplémentaire, actuellement en rupture de stock et facturée 990€, car l’autonomie maximum annoncée de 80km tourne plutôt autour des 50km.

