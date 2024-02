Bien qu’il n’ait aucun rangement et une batterie assez lourde pour son gabarit, le nouveau deux-roues électrique de BMW a réussi à nous plaire, tout simplement parce qu’il est extrêmement plaisant à conduire. Un plaisir coupable, forcément trop cher.

Il y a comme un petit vent frais du côté des deux-roues ces dernières années, notamment en milieu urbain. Alors certes, Yamaha ou Honda dominent outrageusement le marché du scooter en France avec leurs petites et moyennes cylindrées thermiques, mais on observe depuis quelques années, l’arrivée de plusieurs modèles au blason méconnu.

Les plus connus des méconnus sont notamment Silence, qui a réussi à se hisser dans le Top 10 des scooters les plus vendus en France en 2023 avec son S01, ou encore Niu qui propose de sympathiques petits deux-roues électriques légers et performants.

Pour le moment, on ne peut pas trop compter sur les constructeurs dits « traditionnels » pour nous proposer des scooters électriques, en tout cas pas en Europe (Yamaha propose déjà des deux-roues électriques en Asie par exemple), à l’exception de BMW. Oui, BMW, réputé pour ses grosses cylindrées comme la fameuse GS, la moto la plus vendue en France en 2023 par exemple, ou encore pour ses sportives exacerbées et ses voitures électriques surpuissantes.

BMW Motorrad fut pourtant l’un des premiers constructeurs à proposer un scooter électrique en Europe, bien avant les constructeurs asiatiques notamment. On se souvient de l’excellent C Evolution, un deux-roues qui cochait toutes les cases, sauf celle du rapport prix / autonomie, avec une facture à 15 000 euros pour moins de 100 km avec une charge. Pas terrible… mais ça ne l’a pas empêché de bien se vendre, surtout en France.

Puis récemment, BMW a lancé le CE-04, un modèle que nous avons déjà essayé sur Numerama en version 125. Un deux-roues qui inaugure une nouvelle gamme de scooters électriques au sein de la firme allemande. Et la suite, là voici : avec le BMW CE 02, un véhicule que nous sommes partis essayer à Lisbonne, au Portugal, ville d’art et cosmopolite, ville qui sied particulièrement bien à l’esprit de notre modèle d’essai.

Le BMW CE-02, qu’est-ce que c’est ?

Globalement, c’est la question que nous nous sommes posés en arrivant devant le BMW CE 02. Après une longue période de réflexion, nous n’avons pas trouvé la réponse, du coup, nous sommes allés demander directement au board de BMW Motorrad. « C’est un E-Parkourer », nous dit-on. Nous ne sommes pas plus avancés avec ce terme délicieusement marketing, mais qu’à cela ne tienne, voici donc ce qui nous passe par la tête en le regardant.

Votre serviteur étant (piètre) motard à ses heures perdues, ce petit engin fait penser à une sorte de chopper de chez Harley-Davidson avec un esprit futuriste, qui n’est pas sans rappeler les petites motos électriques du constructeur suédois Cake. Le BMW CE 02 mesure 1,97 mètre de long, pour 84,5 cm (sans rétroviseurs) de large et 1,14 mètre de haut (avec le guidon). C’est tout petit, mais c’est toutefois homologué pour accueillir deux personnes, à ceci près que le conducteur s’avance sur la selle pour offrir un petit bout d’assise à son passager, car cette dernière ne se prolonge pas au-dessus de la roue arrière.

Le test du BMW CE 02 // Source : Yann Lethuillier pour Numerama

Niveau look, il faut avouer que c’est vraiment sympa. Le design, cubique et très épuré, ne plaira pas à tout le monde, mais les plus jeunes y trouveront leur compte. La version de base est un peu terne en noir, mais nos modèles d’essai, pourvus du pack Highline, en option à 890 euros (et qui intègre beaucoup d’autres équipements intéressants), permet de rajouter quelques éléments de personnalisation, avec cette belle fourche dorée, la selle tricolore noire/blanc/bleu et des inserts bleus.

Pour ceux qui auraient l’idée d’acheter ce scooter pour rouler dans Paris et ses rues parfois pavées, on ne saurait que trop recommander d’opter pour l’option selle confort à 242 euros. Votre dos vous en sera reconnaissant, même si le scooter est loin d’être inconfortable pour un 125.

Qui peut rouler avec ?

À force de vous parler de son style, nous aurions presque oublié de vous dire à quelle catégorie il appartient. La version équivalente à un 50 cm3 est accessible dès 14 ans, tandis que l’équivalence 125 cm3 est disponible dès 16 ans avec le permis A1 ou un permis B avec la formation de sept heures.

Le test du BMW CE 02 // Source : Yann Lethuillier pour Numerama

Sans entrer dans les détails trop techniques, sachez que le BMW CE 02 est équipé d’un moteur électrique de 4 kW (5,4 ch) dans sa version 50 et 11 kW (15 ch). En termes de performances, le 0 à 50 km/h est abattu en 3 secondes pour la version 11 kW et la vitesse bridée à 95 km/h, tandis que le modèle 50 est bien évidemment bridé à 45 km/h. Dans les deux cas, le couple reste le même, à savoir 55 Nm, et c’est beaucoup pour un petit scooter de moins de 140 kg.

Un scooter sur son 31

Avant de prendre la route, voyons ce qu’il se passe derrière le guidon. Premièrement, ce n’est pas encore ce modèle qui va ternir la réputation de BMW en termes de finition. C’est absolument impeccable, il n’y a pas un câble disgracieux qui dépasse. La classe.

La fourche avant du BMW CE 02 // Source : BMW

Sous nos yeux, on remarque d’emblée la présence un petit écran TFT de 3,5 pouces qu’il est possible de commander via les comodos de gauche. Il fournit les informations essentielles comme la vitesse, la consommation ou encore l’autonomie restante. Mais pour un scooter électrique premium, il faut que l’expérience soit au top, et pour cela il vous faudra un support pour smartphone et l’application BMW Motorrad.

On peut caler son smartphone à l’avant du BMW CE 02 // Source : BMW

En connectant votre téléphone en Bluetooth avec le scooter, vous aurez accès à la navigation et à plusieurs autres informations sur votre scooter (pression des pneus, pourcentage de la batterie, dénivelé…). L’application pourra aussi être commandée via les flèches sur le comodo gauche du guidon. Pour l’aspect connectivité, c’est tout bon, d’autant plus qu’avec le pack Highline cité plus haut, vous bénéficiez de la connexion 4G et des poignées chauffantes.

Par contre, en termes de rangement, c’est un zéro pointé. Le BMW CE-04 n’était déjà pas folichon à ce niveau, le CE 02 fait pire, parce qu’il n’y a absolument aucune soute. Il vous faudra aller chercher du côté du catalogue des accessoires pour ajouter un top case ou des valises latérales souples. Il n’y a même pas ne serait-ce qu’un petit espace sous la selle, puisque celui-ci est réservé à la (ou les) batterie(s).

Un deux-roues qui se limite seulement à la ville ?

En termes d’autonomie et de batteries, deux choix s’offrent à vous : un modèle avec une seule batterie pour environ 45 km d’autonomie, et un second avec deux batteries pour environ 90 km avec une seule charge. La version 11 kW que nous avons essayée est livrée de base avec deux batteries de 48 V / 1,96 kWh chacune et « amovibles ».

D’une manière générale, en termes de recharge, ce n’est pas l’apothéose. Les deux versions sont dotées d’un chargeur domestique standard de 900 W. Celui-ci permet de recharger les batteries en 5h20 environ. En option, un chargeur de 1,5 kW permet d’abaisser le temps de charge à 3h30.

Comme souvent avec ce genre d’essai, nous n’avons pas pu essayer la recharge, puisque notre parcours, quasiment exclusivement composé de zone urbaine, n’a pas permis de vider la batterie. Lisbonne est toutefois une ville avec pas mal de montées, de quoi légèrement influer sur l’autonomie.

Au départ, notre scooter était rechargé à 95 %. Après un parcours d’environ 45 km, sans avoir vraiment ménagé notre monture, certes, mais sans en abuser non plus, il nous restait 35 % d’autonomie, soit environ 27 km. Cela laisse présager environ 80 km d’autonomie avec notre usage. Nous avons relevé sur notre parcours une consommation de 5,1 kWh / 100 km. Pas mal, mais pas non plus excellent pour la catégorie.

Le test du BMW CE 02 // Source : Yann Lethuillier pour Numerama

Du fun et encore du fun

Le BMW CE 02 est aussi fun à conduire qu’amusant à regarder. La recette est simple : centre de gravité bas, couple instantané, poids relativement contenu et bim, ça nous donne une sorte de mini-moto électrique, mais avec des sensations bien plus sécurisantes.

Pour couronner le tout, le scooter est très confortable pour une petite « cylindrée », et même les pavés des rues de Lisbonne, parfois bien défoncés, sont passés comme une lettre à la Poste grâce notamment à ses gros pneus ballons bien épais.

Question sécurité, il y a un ABS pour la roue avant, rien pour l’arrière. Du coup, il ne nous en a pas fallu davantage pour commencer à essayer de mettre de gros coups de frein arrière pour bloquer la roue et partir en dérapage. Vous avez dit « kéké » ? Un peu.

La sensation est hyper naturelle et peu dangereuse, puisque l’équilibre est assez naturel à trouver. Comme sur un vélo en somme. Revenons-en à quelque chose de plus terre-à-terre, avec notamment le rayon de braquage, qui est correct, sans plus (on arrive très rapidement en butée de guidon).

Nous sommes sortis de la ville quelques kilomètres, deux tout au plus, pour essayer l’engin à haute vitesse. Avec un petit saut-vent comme seule protection, nous ne nous attendions pas à l’expérience d’une grande routière, surtout à 100 km/h, sa vitesse maximale que nous avons atteinte. À cette vitesse, les consommations explosent et dépassent les 10 kWh / 100 km.

N’escomptez donc pas faire plus de 40 km à cette allure. Et ne comptez pas non plus sur le freinage régénératif pour regagner quelques précieux kilomètres. Celui-ci est pourtant assez efficace en ville et est amplifié selon les modes de conduite, le mode « Flash » permettant même d’emmener le scooter jusqu’à l’arrêt au lâcher de la poignée de gaz.

La douloureuse n’a jamais aussi bien porté son nom

Et ça coûte cher un BMW CE 02 ? Oh que oui, et en voyant le CE-04 affiché à partir d’environ 13 000 euros, il ne fallait pas s’attendre à un miracle. Les bonnes prestations de ce scooter se paient.

Il commence à partir de 7 750 euros pour la version 50

8 750 euros pour le modèle équivalent 125.

Dans l’univers du thermique, vous avez un joli scooter équivalent 300 cm3 à ce prix, voire même 400. Aussi, à ce niveau de prix, certains parents pourraient plutôt se laisser séduire par une Citroën Ami, bien plus sécurisante pour un ado plutôt qu’un scooter électrique où la philosophie est clairement orientée vers le « fun to drive ».

Toutefois, on ne se fait pas de soucis pour BMW, qui trouvera sûrement un public pour ce genre de véhicule. On imagine bien certains vacanciers aller de Beach club en Beach club avec ce petit scooter, ou alors les citadins des quartiers chics se déplacer de rendez-vous en rendez-vous en s’affranchissant des embouteillages avec aisance.

Attention toutefois, dans les grandes villes où les vols de deux-roues ne sont pas rares, pensez que vous aurez entre les mains un scooter avec les jantes pleines, donc pas de quoi y installer un antivol classique ! Il reste alors le bloque-disque, mais ça n’empêchera pas un vol « au levage », ou bien la possibilité d’attacher le scooter sur les barres qui supportent les repose-pieds.

