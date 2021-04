Segway a dévoilé un nouveau prototype de moto électrique. Sa particularité ? Elle fonctionne avec des piles à hydrogène.

Non, vous n’avez pas cliqué sur un article qui va parler du film Tron 3 mais bien d’une moto électrique développée par… Segway. Comme repéré par Electrek le 7 avril, la marque, célèbre pour ses produits de mobilité étranges, ses trottinettes et ses scooters, entend lancer un deux-roues ambitieux. Baptisée Apex H2, elle fonctionnerait avec des piles à hydrogène.

Esthétiquement, la Segway Apex H2 assume l’argument futuriste : lignes épurées, signature visuelle marquée (y compris sur les pneus), mariage de blanc et de noir, larges roues flottantes (quand on regarde le côté droit), visière qui donne un aspect agressif… On n’aurait aucun mal à l’imaginer dans un film de science-fiction. À noter qu’il s’agit d’une évolution d’un premier concept qui date de fin 2019. Le changement de look est réel à en juger par cette vidéo officielle — diffusée le 17 décembre 2019.

Segway veut lancer une moto électrique à hydrogène d’ici 2023

Cette Segway Apex H2 s’appuierait donc sur des piles à combustible faisant appel à de l’hydrogène pour alimenter son moteur électrique. L’ambition serait d’équiper la moto de plusieurs petites canettes que l’on pourrait facilement changer et remplir afin de faire le plein plus rapidement. Pour transformer le rêve en réalité, il faudra que Segway développe des infrastructures permettant un accès simplifié à l’hydrogène (y compris à la maison).

En termes de performance, la Apex H2 serait capable d’engloutir le 0 à 100 km/h en moins de 4 secondes grâce à une puissance de 60 kW. Est évoquée également une vitesse maximale de 150 km/h, ce qui lui permettrait de rouler sur des voies rapides sans aucun problème. En revanche, Segway n’a rien annoncé concernant l’autonomie, qui reste pourtant un critère crucial quand on parle d’un véhicule électrique.

Segway semble très, très confiant quant à la mise en production de cette moto audacieuse, qui affiche déjà un prix (9 000 euros environ). Sur la page de présentation, on peut lire que le constructeur compte passer par une campagne de financement participatif, laquelle sera lancée dès que 99 personnes auront montré un intérêt pour le projet (entre le 1er et le 30 avril). Segway vise les premières livraisons pour 2023, ce qui lui donne le temps de peaufiner ce deux-roues atypique. Gardons toutefois à l’esprit que sa sortie n’est pas garantie.

