Le vélo électrique Pure Flux One devient plus intéressant pendant les soldes

Bien pratiques pour les déplacements quotidiens, les vélos électriques ont le vent en poupe depuis quelques années. Si vous souhaitez investir dans un deux-roues de ce type sans y mettre une somme conséquente, ce bon plan pourrait bien vous intéresser. Avec un bon rapport qualité-prix, le Flux One de Pure Electric est proposé à un prix « Decathlon », avec des accessoires offerts.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Il est vrai que le prix d’un vélo électrique peut être un frein à l’achat. La marque Pure Electric l’a bien compris et propose ainsi son Flux One. Il s’agit d’un vélo électrique entrée de gamme simple et efficace, qui ne manque pas d’atouts. En ce moment, le constructeur ne propose pas une baisse de prix, mais offre 3 accessoires d’une valeur de 120 euros.

Déjà à un très bon prix par rapport à la concurrence, le Flux One est à 1 199 euros avec 3 accessoires offerts à la clé, d’une valeur de 120 euros : un antivol, un kit d’éclairage et un garde-boue. Cette offre est valable jusqu’en avril 2022.

Pure Flux One — Vélo électrique // Source : Numerama

Pour mieux comprendre l’offre

Sur quoi repose la force de ce vélo électrique ?

Pour se démarquer des autres constructeurs, Pure Electric mise sur la simplicité et l’efficacité avec son premier vélo électrique. Le Flux One est un modèle allant à l’essentiel, pour ne pas faire flamber le prix. On retrouve un cadre en aluminium très léger (17,5 kilos), un guidon droit, une selle rembourrée, et deux roues de 28 pouces — un look simple qui reste appréciable.

Toutefois, il a fallu faire quelques concessions pour l’afficher à ce prix plancher. La conduite se fera avec des vibrations, car le vélo est dépourvu de suspensions. Il faudra opter pour une conduite dynamique et alterner très fréquemment les positions sur le vélo, sinon vous aurez très vite mal au dos. Mais une fois le rythme pris, la position reste confortable sur ce vélo typé « tous chemins ».

Que vaut-il au niveau de l’électrification ?

Pure Electric continue de proposer l’essentiel avec un moteur d’une puissance de 250W. Situé sur le moyeu arrière, il se met à entraîner la roue dès le premier coup de pédale avec l’aide de la courroie. L’ensemble est bien calibré et grâce à son poids léger, le démarrage se fait rapidement pour atteindre les 25 km/h. Idéal pour les trajets urbains, il aura ses limites en montée. Il faudra être en danseuse avec son petit moteur. Vous pourrez bien entendu compter sur un ordinateur de bord. Sur ce dernier, il sera possible de sélectionner jusqu’à 3 niveaux d’assistance (15 km/h, 20 km/h, 25 km/h), de consulter le niveau de charge et les kilomètres parcourus. Pas de connexion smartphone, pas de profil, pas de compteur de calorie : c’est un simple moyen de transport.

Et est-il assez endurant pour vos trajets ?

Côté autonomie, avec une petite batterie de 252W, le vélo électrique se montre moins endurant que certains de ses concurrents. Si le constructeur annonce 40 km d’autonomie, c’est possible uniquement avec le mode 1 d’assistance. Comptez plutôt entre 20 et 30 km pour passer de 100 % à 0 %, en utilisant les modes 2 et 3 d’assistance. Le constructeur anglais a tout même conçu une batterie petite et facile à enlever. Le système conçu par Pure est extrêmement simple, en un tour de clé la batterie se déloge. Une fois la batterie déchargée, vous pourrez continuer rouler avec votre vélo qui on le rappelle ne fait que 17,5 kg.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.