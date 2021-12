Le Hummer 100 % électrique se moque gentiment du Cybertruck de Tesla

L’interface personnalisable du Hummer 100 % électrique laisse apparaître un logo qui se moque du design du Cybertruck. C’est de bonne guerre.

Dans une vidéo publiée le 17 décembre sur YouTube, General Motors annonçait le lancement du premier Hummer 100 % électrique de l’histoire de ce modèle iconique de véhicule. Il s’agit du deuxième pickup à investir le segment, après le R1T de Rivian. En marge des premières livraisons, le vidéaste Doug DeMuro nous propose un essai complet — et élogieux — du véhicule. L’occasion de découvrir un petit troll adressé au Cybertruck de Tesla.

En effet, l’interface du Hummer permet de personnaliser l’expérience, par exemple en associant des icônes à certaines fonctions. Plusieurs de ces icônes sont rigolotes et l’une d’entre elles montre carrément un Hummer en train de monter sur un… Cybertruck.

Quand General Motors se moque du Cybertruck // Source : Capture YouTube

General Motors se moque (un peu) de Tesla

Ce petit dessin a plusieurs sens. Son premier but est bien évidemment de se moquer du design si particulier du Cybertruck. Le pickup 100 % électrique de Tesla ne ressemblera à aucun de ses concurrents, et son look futuriste comme imposant ne laisse pas indifférent. Visiblement, General Motors trouve qu’il peut faire office de rampe sur laquelle on peut rouler. Il est vrai que l’avant du Cybertruck le permet puisqu’il n’y a aucune rupture entre la vitre et le museau.

Le Cybertruck de Tesla aura un toit solaire rétractable // Source : Tesla

Le deuxième sens est un peu plus subtil. Avec son Hummer 100 % électrique, General Motors espère écraser, commercialement, le Cybertruck. Et quoi de mieux qu’une icône montrant le Hummer rouler sur son rival pour illustrer cette ambition ? On notera en tout cas que Tesla continue d’inspirer ses pairs : ses voitures regorgent d’easter eggs et ce petit clin d’œil de General Motors en est un.

Quand General Motors se moque du Cybertruck // Source : Capture YouTube

La firme américaine peut se permettre de fanfaronner pour une raison évidente : son pickup 100 % électrique est bel et bien disponible avant celui de Tesla, alors qu’il a été officialisé après (novembre 2019 pour le Cybertruck, octobre 2020 pour le Hummer) — c’est une petite victoire, mine de rien. On rappelle que Rivian a damé le pion à tout le monde avec son R1T, dans une catégorie particulièrement prisée aux États-Unis (les pickups sont en tête des ventes, chaque année).