Une photo du prototype du Tesla Roadster montre son coffre, plus grand qu'on ne pourrait l'imaginer.

En 2017, Tesla a annoncé la deuxième génération de son Roadster, un bolide électrique capable d’avaler le 0 à 100 km/h en 2,1 secondes. Taillée pour la performance, la supercar sera-t-elle à l’aise pour un week-end en amoureux ? Oui à en croire une photo partagée sur Reddit le 28 avril 2019 et prise à l’occasion de l’événement Automony Day. Où l’on peut voir un aperçu du coffre, susceptible d’accueillir un petit bagage.

Bon point, le Roadster possède un hayon. À en juger par le cliché, le coffre, dont la taille en litres est encore à définir, est bien plus généreux que ce que nous avons l’habitude de voir sur le segment. Par exemple, la Bugatti Chiron peut à peine transporter un sac à main dans son minuscule coffre situé à l’avant. Les férus de vitesse diront que l’on n’achète pas ce type de véhicule pour voyager, même pendant une courte période.

Un argument de plus pour le Roadster ?

Lors de l’officialisation, Elon Musk avait insisté sur la vitesse et l’autonomie (1 000 kilomètres) du Roadster. Mais il n’avait pas manqué non plus d’évoquer son confort. Dans les faits, le Roadster sera la « première supercar à afficher des performances record tout en étant capable d’accueillir 4 personnes ». On peut d’ailleurs penser que la disposition des sièges en 2+2 permettra de rabattre la banquette arrière pour gagner encore un peu de place dans le coffre. On notera que, contrairement aux autres voitures de Tesla, le Roadster ne semble pas disposer d’un espace de stockage à l’avant.

La photo permet en outre d’apprécier le travail aéro sur le diffuseur arrière en fibre de carbone. Gardons néanmoins à l’esprit que le véhicule montré dans le cadre de l’Automony Day n’est toujours qu’un prototype. Comprendre : les caractéristiques ne sont pas figées dans le marbre et certaines peuvent encore changer d’ici à la mise en production prévue pour 2020.