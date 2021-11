Kia a dévoilé le look de la deuxième génération de son SUV Niro. Inspiré d'un concept de 2019, il est beaucoup plus sexy.

Qui ne connaît pas le Niro de Kia, SUV compact dont la publicité se moque volontairement de son nom en invitant l’acteur Robert De Niro ? La voiture, très populaire (plus de 500 000 ventes selon les chiffres de L’Argus), va recevoir une belle évolution esthétique dans sa deuxième génération, présentée dans un communiqué publié le 25 novembre à l’occasion du Seoul Mobility Show.

Le Kia Niro II sera beaucoup plus sexy que son prédécesseur, donc le look n’a strictement rien d’extravagant. Hormis les proportions, les ingénieurs ont tout retravaillé pour offrir une allure beaucoup plus moderne au SUV, inspiré du concept Habaniro datant de 2019. Robe bicolore, museau plus félin (comparé à un tigre), signature lumineuse à l’arrière agressive en forme de boomerang… Le SUV compact de papa ne passera plus inaperçu.

Un SUV plus sexy chez Niro, toujours disponible en trois motorisations

La révolution se prolonge dans l’habitacle, majoritairement assemblé à l’aide de matériaux recyclés ou plus respectueux de l’environnement. À l’intérieur, c’est la disposition de la planche de bord qui saute aux yeux : on découvre deux écrans comme liés d’un seul bloc, donnant l’impression d’une immense surface d’affichage (à l’instar du Kia EV6). Comme sur les Peugeot, la dalle dédiée à l’infodivertissement semble être tournée vers le conducteur, alors niché dans un véritable poste de pilotage. Autre évolution : le levier de vitesse cède sa place à une simple molette, qui confère un style plus épuré au Niro II.

Le constructeur coréen n’a donné aucune précision sur les caractéristiques techniques du SUV, sinon qu’il s’appuiera toujours sur une gamme 100 % électrifiée avec trois versions (hybride, hybride rechargeable et 100 % électrique). Aujourd’hui, le e-Niro offre jusqu’à 455 kilomètres d’autonomie en une seule charge. La variante hybride rechargeable se contente de 58 kilomètres en mode 100 % électrique. Kia évoque quand même un Greenzone Drive Mode, pensé pour basculer automatiquement en motorisation électrique dans certaines zones (une technologie déjà employée chez BMW).

La commercialisation du nouveau Niro est attendue pour l’année prochaine, à des tarifs inconnus. Le prix d’un e-Niro de première génération débute à 37 100 €, hors bonus écologique.

