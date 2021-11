Le groupe Vmoto Soco (qui développe la marque Super Soco) a présenté une nouvelle moto 100 % électrique appelée Stash capable d'atteindre 105 km/h. Elle sera commercialisée sous la marque Vmoto.

Super Soco a désormais une marque cousine appelée Vmoto. Il s’agit d’une des informations dévoilées au cours de l’EICMA 2021, le salon annuel dédié aux deux-roues à Milan, par le groupe VMoto Soco, spécialisé dans les scooters et motos électriques.

Vmoto sera la marque « premium » du groupe, qui est déjà connu pour ses motos électriques vendues sous la marque Super Soco : TC Max, ou ses scooters Super Soco CUX et CPX.

Vmoto est « la nouvelle marque haut de gamme qui fait ses débuts sur le marché avec Stash, le premier deux-roues de cet ambitieux projet, créé par le crayon de C-Creative, studio de design qui incarne le plus la philosophie de la poursuite de l’excellence esthétique et qualitative », peut-on lire dans le communiqué de presse. La moto électrique Stash serait « pensée et conçue en Europe ». Elle sortira en plusieurs couleurs (gris/vert, bleu ou jaune).

Une nouvelle moto électrique sportive « premium »

Dans les faits, il s’agit d’une moto électrique très sportive, qui s’approche un peu du look de la Street Hunter, que nous avions prise en main en avril dernier (mais dont l’autonomie nous avait peu convaincus). Contrairement à cette dernière, la Vmoto Stash semble plus élégante au niveau des finitions, avec des parties de carrosserie (probablement toujours en plastique, néanmoins) brillantes mais aussi des parties noir mat.

Comme sur les autres motos Super Soco, l’avant est bien bombé avec un coffre qui renferme la batterie du véhicule. Dans ses photos promotionnelles, Vmoto semble montrer que l’on pourrait ranger un (petit) casque à l’avant, ce qui serait une option rare pour une moto (et salutaire). Le mot « stash » n’a d’ailleurs pas été choisi au hasard, vu qu’il signifie « ranger » ou « fourrer » en anglais, pour accentuer la place disponible dans ce coffre. Le phare avant, en forme de losange, s’approche du nouveau look 2020 de la TC Max.

La Vmoto Stash en quelques chiffres

Quelques caractéristiques ont aussi été dévoilées :

Puissance moteur de 6000W

Vitesse maximale de 105 km/h

Autonomie de 240 km (si on roule à 45 km/h, ce qui est rarement le cas avec ces véhicules, mais démontre quand même d’une belle capacité d’autonomie)

Pneus 17 pouces

Hauteur de selle de 0,78 m

Pour l’instant, il n’y a pas encore grand monde sur le segment des motos électriques premium : Zero Motorcycles reste le leader dans sa catégorie, tandis que Harley continue de développer sa marque LiveWire.

Vmoto Soco Group a également dévoilé sa marque Vmoto Fleet, dédiée cette fois aux entreprises, pour vendre en priorité des scooters de livraison.

