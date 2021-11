La Zero SR, une des plus anciennes motos électriques de Zero Motorcycles, va connaître des modifications importantes dans une nouvelle version en 2022. Le fabricant annonce également le lancement d'un « Cypher Store » pour gérer les mises à jour logiciel à distance.

Les motos de Zero Motorcycles font partie des plus connues sur le marché de l’électrique, et la marque américaine va continuer à renforcer cette image avec une nouvelle version de sa moto Zero SR, présentée le 4 novembre 2021 au cours d’une conférence de presse à laquelle Numerama a assisté.

Le constructeur parle d’une « Zero SR revue en profondeur », qui est prévue pour 2022.

Elle bénéficier des dernières innovations de la marque, comme ses batteries de dernière génération. Voici ses principales caractéristiques :

Moteur ZF 75-10

Batterie ZF 14,4+ kWh (pouvant passer à 17,3 kWh via le « Cypher Store »)

Puissance moteur : 55 kW (74 ch)

Vitesse maximale : 167 km/h

Dans son communiqué, Zero Motorcycles a également précisé qu’il serait plus facile de recharger le deux-roues : « La SR peut désormais accéder aux bornes de recharge publiques à l’aide du chargeur embarqué Mennekes (Type II). Zero Motorcycles propose aussi des adaptateurs pour les prises électriques domestiques (Type II vers prise murale) afin de recharger à domicile, au bureau, et plus généralement dans n’importe quel lieu équipé. »

Comme d’habitude avec Zero, il faut s’attendre à un prix plus élevé que chez les autres constructeurs, notamment la concurrence chinois qui casse les tarifs : la Zero SR 2022 commencera à 17 995 dollars.

La dernière grosse moto en date était la SR/S, une sportive au look plus épais, toute en courbes, avec une vitesse maximale affichée de 200 km/h. Puis à l’été 2021, Zero a dévoilé la FXE, plus petite, mais très accessible, qui a été un joli succès.

Le Cypher Store

Zero a également présenté une nouveauté : le Cypher Store, qui reprend le nom du système d’exploitation propriétaire de Zero, Cypher. Sur ce « magasin en ligne », tous les propriétaires de motos électriques Zero peuvent aller consulter et commander les mises à jour possibles et les améliorations payantes, à distance.

Parmi ces possibles améliorations au niveau du software, le fabricant liste :

La recharge accélérée,

une plus grande autonomie,

une plus grande vitesse,

un mode Parking,

des poignées chauffantes

l’affichage de la navigation sur le tableau de bord

Le Cypher Store ne sera toutefois ouvert qu’à partir du printemps 2022.

Crédit photo de la une : Zero Motorcycles

