Subara va commercialiser son tout premier SUV électrique en 2022.

Subaru comptait parmi les constructeurs qui n’avaient pas encore dévoilé de véhicule électrique. Ce n’est désormais plus le cas : la marque japonaise a mis en ligne sur son site officiel des images pour teaser sa toute première voiture 100 % électrique, le 11 mai 2021.

L’engin s’appellera Subaru Solterra EV et doit être commercialisé dès l’année prochaine, en 2022, aux États-Unis, au Canada, en Europe, au Japon et en Chine. Le mot Solterra provient de « la combinaison entre les mots latins pour soleil et terre », peut-on lire sur le site. « Elle est construite sur la plateforme e-Subaru Global, qui est une toute nouvelle architecture de véhicule électrique », précise le constructeur. « La Solterra EV permet d’allier à un SUV électrique la technologie de pointe de Subaru ainsi que sa fiabilité », peut-on également lire.

Encore peu d’informations sur le Solterra EV

Pour l’instant, seuls deux clichés ont été partagés : on y voit l’ombre d’un SUV, feux de position allumés, sur une route montagneuse, à l’aube. Seuls les contours du véhicule sont visibles ; aucune information sur la taille, le poids ou le volume de la voiture n’a été donnée pour l’instant. Tout juste sait-on à quoi ressemblera le logo de la Solterra EV, plaqué à l’arrière du véhicule électrique.

Au niveau des performances, Subaru est pour l’instant mutique. Pourtant, les caractéristiques du Solterra EV seront scrutées, vu comme il va jouer dans une catégorie déjà occupée par plusieurs concurrents sérieux comme le Ford Mustang Mach-E ou le Volkswagen ID.4.

Comme le relève Mashable, Subaru s’est associé à Toyota pour fabriquer ce premier SUV électrique. Ce dernier a longtemps été timide sur le segment électrique, mais a présenté plusieurs modèles depuis 2020 : un SUV et une toute petite voiture au look de Smart.

