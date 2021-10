A peine onze ans après son entrée en Bourse, Tesla a franchi le cap très symbolique des 1 000 milliards de dollars de valorisation. Seul Facebook avait réussi à atteindre ce seuil plus vite que l'entreprise d'Elon Musk.

C’est un cercle très fermé dans lequel Tesla vient d’entrer : celui des sociétés valorisées plus de mille milliards de dollars. Comme le révèle Bloomberg, la société créée par Elon Musk a franchi ce cap ce 25 octobre. Par le passé, seules six entreprises avaient réussi à franchir ce cap : les quatre Gafa, Microsoft et PetroChina. Au troisième trimestre 2021, seuls Microsoft, Apple, Amazon et Google dépassaient encore ce seuil de valorisation en Bourse, ce qui fait de Tesla le 5e au classement actuel.

Tesla a réussi à atteindre ce cap très rapidement : elle est entrée en bourse, il y a seulement onze ans. Seul Facebook (qui est désormais en dessous de ce seuil de valorisation) avait réussi à franchir ce cap plus vite que l’entreprise automobile créée par Elon Musk.

Tesla a battu des records au troisième trimestre

Alors que beaucoup de constructeurs auto ont du mal à gérer la pénurie de composants, Tesla a su naviguer avec habileté cette période délicate, en réécrivant le logiciel de ses voitures afin de pouvoir les faire fonctionner avec des puces alternatives. Même si la pénurie de puces reste une menace réelle pour elle, elle a de cette façon pu battre de nombreux records, lors de son dernier trimestre. Les revenus de la société d’Elon Musk ont ainsi bondi de 57 % au troisième trimestre comparé à l’année précédente, et son chiffre d’affaires s’établissait sur ces seuls trois mois à 13,8 milliards de dollars.

Alors que les ventes de constructeurs tels que General Motors, Stellantis, Honda ou Nissan sont en berne, celles de Tesla sont en effet en plein essor. La société a livré plus de 240 000 voitures électriques au troisième trimestre, soit une hausse de 20 %. Ces excellents résultats et la hausse de la valorisation de Tesla en Bourse montrent l’avance que le constructeur a prise dans le secteur de la voiture électrique. La Tesla Model 3 est d’ailleurs devenue la voiture électrique la plus vendue en Europe.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo