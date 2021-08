Genesis, marque premium du groupe Hyundai, a dévoilé sa première voiture 100 % électrique. Sans surprise, il s'agit d'un SUV.

« L’élégance athlétique », nous promet Genesis avec son tout premier véhicule 100 % électrique. Le design intérieur comme extérieur est présenté dans un communiqué publié le 19 août. On y découvre les lignes d’un énième SUV compact, taillé pour concurrencer le Tesla Model Y. La branche premium du groupe Hyundai utilise bien évidemment la plateforme dédiée E-GMP, déjà utilisée pour son Ioniq 5 et le Kia EV6. De quoi faire de ce Genesis GV60 un cousin luxueux.

Les images montrent que Genesis a pour ambitieux de lancer un SUV aux courbes très élégantes. Si l’on ferme les yeux sur cette couleur vert citron un peu criarde, le GV60 affiche une très belle silhouette, avec un profil racé et coupé (arrière plongeant, long capot) et un museau rondouillard souligné par une moustache sous la calandre (qui garde la — fausse — grille). À l’arrière, on remarque que le pare-brise déborde sur les flancs et se prolonge par un petit aileron. L’aspect sportif est indéniable.

Pour les performances, il faudra attendre

Les plus observateurs verront que le Genesis GV60 fait l’impasse sur des rétroviseurs extérieurs traditionnels. Ils sont remplacés par une solution virtuelle, comme c’est le cas sur d’autres voitures déjà disponibles (le Audi e-tron, la Honda e). C’est pourquoi on retrouve deux écrans placés à chaque extrémité de la planche de bord : ils sont là pour diffuser — en temps réel — les images captées par des petites caméras. Cette particularité peut générer des retours contrastés : elle s’avère convaincante sur la Honda e, un peu moins sur le Audi e-tron.

À l’intérieur, l’aspect luxe est bien là. Derrière le volant se trouve une longue surface d’affichage, découpée en deux écrans flottants : un pour les informations de bord, un autre pour l’infodivertissement. Dans sa description, Genesis met en avant la technologie Crystal Sphere, qui est tout à la fois une lumière d’ambiance (quand le moteur est éteint) et une interface pour la transmission automatique shift-by-wire (les différents modes de conduite). Côté pratique, on n’en sait pas plus.

Pour le moment, Genesis refuse de dévoiler les prétentions techniques du GV60. On peut nourrir nos spéculations en se basant sur les performances du Hyundai Ioniq 5 le plus puissant (quatre roues motrices, batterie de 72,6 kWh) : autonomie comprise entre 470 et 480 kilomètres et une accélération de 0 à 100 km/h en 5,2 secondes.

