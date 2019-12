Segway se lance dans le deux-roues électrique avec un scooter (pas très beau) et une mobylette (déjà plus stylée).

Segway-Ninebot fait des trottinettes, des objets roulants à une roue, des sortes de rollers glissants, et désormais aussi des deux-roues électriques, a annoncé la marque dans un communiqué le 16 décembre 2019, repris par plusieurs médias américains. Le constructeur chinois présentera officiellement tous ses nouveaux modèles au CES de Las Vegas (7-10 janvier 2020), mais a déjà dévoilé quelques photos et caractéristiques de ses engins.

Cinq versions différentes pour le Ninebot eScooter

En premier lieu, il y a le scooter classique appelé Ninebot eScooter, qui sera décliné en cinq versions différentes avec des variations au niveau de l’autonomie et de la vitesse :

E80C E90 E100 E125 E200P Vitesse max 50 km/h 55 km/h 60 km/h 75 km/h 100 km/h Autonomie max 90 km 100 km 100 km 120 km 200 km

Segway-Ninebot n’a pas communiqué de tarifs, mais il semble logique que le E200P sera le plus cher au vu de ses performances, tandis que le E80c sera l’entrée de gamme.

Chacun peut accueillir deux personnes, et dispose de la place dans le coffre pour mettre un petit casque, ce qui est assez rare chez les scooters électriques, car il faut généralement réserver beaucoup de place aux batteries amovibles. Segway-Ninebot vante la possibilité de choisir entre de très nombreuses couleurs pour la carrosserie ainsi que les coloris de siège. Du côté de l’avant, on retrouve une esthétique assez peu séduisante, avec un nez très carré et un feu en forme de barre horizontale. Efficace, mais pas très sexy.

L’entreprise chinoise a aussi présenté le eMoped, une mobylette beaucoup plus stylée, qui ne peut accueillir qu’une personne et fait beaucoup penser au Serie-U de Niu, avec un look épuré et très urbain. Le eMoped ne pourra toutefois pas dépasser les 25 km/h, ce qui est vraiment peu. À noter qu’il a été affublé de pédales fonctionnelles.

Segway-Ninebot est l’un des derniers acteurs sur le marché à se lancer dans les scooters, alors que le paysage commence à être très occupé : en France, les Niu et Super Soco sont de plus en plus présents, tandis qu’à l’international Gogoro continue son avancée.

Segway est un fabricant américain qui a été racheté par le Chinois Ninebot en 2015.