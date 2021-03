BMW a profité de sa conférence annuelle pour dévoiler, par surprise, le design de sa i4 100 % électrique. Il s'agit d'une berline coupée qui promet jusqu'à 590 kilomètres d'autonomie.

Cela fait plusieurs mois maintenant que BMW évoque sa berline i4, prochain modèle 100 % électrique de son catalogue. Mais personne ne s’attendait à ce que le constructeur allemand profite de sa conférence annuelle tenue le 17 mars pour lever le voile, un peu par surprise, sur son design. Les amoureux de la Série 4 ne seront pas dépaysés, hormis peut-être par les quatre portes.

BMW positionne d’ailleurs la i4 comme un Gran Coupé, soit littéralement un grand coupé équipé de quatre portes. « Avec son allure sportive, son comportement dynamique exemplaire, la BMW i4 est une vraie BMW bien qu’étant exemptes d’émissions polluantes locales. Le cœur de la marque BMW bat désormais de façon entièrement électrique », vante Pieter Nota, membre du conseil d’administration. On remarquera que la i4 va jusqu’à reprendre la calandre coupée en deux, signature de la marque. Il y a même un effet trompe-l’œil, donnant l’illusion qu’il y a une grille (comme sur une voiture thermique). Les quelques touches de bleu renseignent sur la motorisation.

Jusqu’à 590 kilomètres d’autonomie

BMW ne dit pas encore tout de cette i4 reprenant un look connu pour attirer le regard, comme ce fut déjà le cas pour le SUV iX3 et contrairement à la i3 — plus audacieuse et unique. Le coupé sera disponible en plusieurs versions, qui se différencieront sur la puissance embarquée et, bien évidemment, l’autonomie. Dans sa déclinaison la plus véloce (390 kW, soit 530 chevaux), la i4 abattra le 0 à 100 km/h en 4 secondes environ — ce qui la rapproche de la Model 3 Performance chronométrée à 3,3 secondes.

Sur le terrain de l’autonomie, BMW promet jusqu’à 580 kilomètres en une seule charge (selon le cycle WLTP). Sur ce critère, elle se rapproche de la Model 3 Grande Autonomie, qui peut rouler 590 kilomètres avec une batterie à 100 %. Comme le iX3, la batterie devrait pouvoir encaisser un pic de recharge à 150 kW (34 minutes pour passer de 0 à 80 %).

À noter que BMW prévoit déjà de lancer une édition M Performance. Comme son nom l’indique, elle accentuera un peu plus l’argument sportif. La commercialisation de la i4 est attendue pour cette année. « Tous les détails sur la BMW i4 seront publiés dans les prochaines semaines », prévient le constructeur.

