Le Tesla Semi, premier camion 100% électrique conçu par le constructeur américain, a été aperçu en action lors d'une phase de test. Visiblement, il roule.

Dévoilé en 2017, le Tesla Semi, poids lourd 100 % électrique, n’avait toujours pas été mis sur les routes. Mais son développement pourrait être en train de s’accélérer. C’est tout du moins ce que suggèrent deux vidéos prises par Chris Nguyen vendredi dernier, et diffusées sur sa chaîne YouTube le 8 mars. Grâce à son drone, l’homme a pu enregistrer quelques secondes où l’on voit le plus récent prototype du Tesla Semi en train de rouler sur une piste de test située près de l’usine de Fremont.

C’est la première fois que l’on voit ce prototype en train de rouler avec son propre groupe propulseur. Ces dernières semaines, des photos du poids lourd en train d’être transporté avaient été partagées par des observateurs curieux, à deux reprises.

Le camion de Tesla a un peu changé

On peut d’ailleurs remarquer que le design a évolué depuis la présentation. Par rapport au tout premier prototype, le Tesla Semi a gagné des rétroviseurs extérieurs, des poignées de porte et un pare-brise plus allongé. Néanmoins, il conserve ces lignes un peu plus futuristes, qui font de lui un véhicule étonnant face à la concurrence.

Ces tours de piste effectués à Fremont sous-entendent que Tesla pourrait être en train d’apporter les touches finales avant la mise en production.

Il y a un élément qui pourrait ralentir l’assemblage à grande échelle du Tesla Semi : les batteries. Après la publication des récents résultats financiers de l’entreprise, Elon Musk avait expliqué : « En produisant le Semi maintenant, ce qui est tout à fait possible, nous n’aurions pas assez de cellules. Nous avons besoin de nos propres cellules pour le Semi, avec la production des batteries 4680 à grande échelle. Cependant, le Semi nécessite cinq fois le nombre de cellules d’une voiture, sans se vendre cinq fois plus pour autant. Pour nous, produire le Semi maintenant n’a aucun sens tant que nous n’aurons pas réglé le problème de production des batteries. »

Normalement, la commercialisation du Tesla Semi est prévue pour cette année 2021. Le volume risque d’être extrêmement bas au lancement, le temps que Tesla se mette à produire sa batterie maison révolutionnaire en grande quantité.

