Aptera a dévoilé un véhicule électrique très intrigant. Doté de trois roues, il s'appuie sur l'énergie solaire pour se recharger.

Dans un communiqué publié le 4 décembre, Aptera a étalé des ambitions élevées avec sa voiture baptisée Paradigm (et sa variante Paradigm+). D’après ses dires, son véhicule électrique doté de trois roues n’aurait pas besoin d’être rechargé — « pour la plupart des conducteurs ». L’astuce ? Il remplirait sa batterie grâce à l’énergie solaire.

Cette technologie de rechargement n’est pas la seule promesse faite par Aptera, dont la voiture pourrait atteindre les 1 600 kilomètres d’autonomie grâce à une batterie de 100 kWh. Elle devrait cette performance à un coefficient aérodynamique hyper bas quand on le compare à un véhicule classique : 0,13, contre 0,23 pour une Tesla Model 3 ou encore 0,22 pour une Porsche Taycan.

Aptera présente une voiture solaire

En termes de design, la Paradigm ressemble à un petit avion auquel on aurait coupé les ailes. On est clairement dans le futur, avec un engin pensé pour des trajets du quotidien. Il est suffisamment large (2,2 mètres) pour accueillir deux adultes et… un animal de compagnie (avec des accessoires pour lui assurer une sécurité idéale en roulant). Dans la fiche technique, on peut lire que la Paradigm s’appuie sur un écran de 15 pouces et un système son premium (en option).

La Paradigm sera visiblement une voiture très rapide : 0 à 96 km/h en 5,5 secondes pour la version standard. Le chronomètre pourra tomber à 3,5 secondes pour la déclinaison dotée de trois roues motrices.

Le produit d’Aptera se rechargera seul quand il sera garé, grâce à l’énergie du soleil. La firme fournit les chiffres suivants : 60 kilomètres par jour, auxquels il est possible d’ajouter 38 kilomètres avec quelques panneaux solaires supplémentaires. Pour en profiter dans les meilleures conditions, il faudra vivre dans une région ensoleillée. Il sera bien évidemment possible de brancher la voiture à une borne ou à une prise secteur, comme un véhicule électrique classique. « La technologie Never Charge est intégrée dans chaque véhicule Aptera et est conçue pour emmagasiner suffisamment d’énergie solaire pour parcourir 17 700 kilomètres par an dans la plupart des régions », indique l’entreprise.

La Paradigm peut déjà être précommandée — le site affiche une rupture de stock sur les deux modèles — tandis qu’Aptera promet des livraisons pour 2021. Les prix démarrent à 25 900 dollars et peuvent atteindre 46 000 dollars. Plusieurs options sont proposées, y compris un kit de camping (une tente intégrée). À noter que la Paradigm, qui n’est pas considérée comme une voiture par son constructeur, n’a pas encore passé les protocoles de sécurité. Aptera reste confiant sur ce point et dit s’être inspiré de la Formule 1 pour protéger le conducteur et son passager. « Notre précédente version avait la meilleure résistance au niveau du toit du marché, et avait été performante sur les tests frontaux et latéraux », indique la firme dans sa FAQ.

Crédit photo de la une : Aptera Signaler une erreur dans le texte

