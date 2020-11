Tesla devrait une nouvelle fois mettre fin à la commercialisation d'une Model 3 à 35 000 dollars, une promesse qui date de la présentation de la berline abordable.

Tesla a longtemps fait une promesse : commercialiser une voiture 100 % électrique à moins de 35 000 dollars. Il serait peu dire qu’il a du mal à la tenir, au vu de l’évolution de son catalogue. Elle est apparue subrepticement dans la gamme en février 2019, avant de disparaître quelques semaines plus tard. Et s’il était encore possible de la commander en-dehors du configurateur, ce sera bientôt de l’histoire ancienne selon les informations rapportées par Electrek le 16 novembre.

Pour obtenir cette fameuse Model 3 à moins de 35 000 dollars, il faut se rapprocher d’un vendeur et commander une version Standard Range Plus (à 38 000 dollars), laquelle sera limitée de manière logicielle pour que le propriétaire puisse obtenir un rabais de 3 000 dollars. Apparemment, le staff Tesla ne sera plus autorisé à proposer cette option avec la nouvelle Model 3, qui a reçu plusieurs changements esthétiques (notamment à l’intérieur).

La Model 3 à 35 000 dollars encore abandonnée ?

Cette indiscrétion signée Electrek rappelle toutes les difficultés rencontrées par Tesla pour vendre cette Model 3 à 35 000 dollars, un prix plancher séduisant pour un public de masse. Ce fut d’abord un problème de rentabilité, comme l’expliquait Elon Musk en avril 2018 : « Avec la production, vous devez d’abord atteindre le taux visé puis affiner le flux pour maîtriser les coûts. Vendre la Model 3 au prix minimum en ce moment ferait perdre beaucoup d’argent à Tesla et signifierait sa mort. » À l’époque, le constructeur était loin de gagner de l’argent et avait des gros soucis de production.

Le fait est que Tesla n’assume pas cette Model 3 à 35 000 dollars, comme s’il ne voulait pas la vendre. Non seulement elle n’est pas restée très longtemps au catalogue mais, de surcroit, elle n’a jamais été vraiment produite. Pour optimiser sa productivité et maîtriser ses coûts, Tesla a préféré partir d’une version plus chère et plus populaire — Standard Range Plus — et baissé ses performances en sortie d’usine. On rappelle que Tesla n’a jamais annoncé une Model 3 à 35 000 euros pour l’Europe. En France, les tarifs débutent à 44 990 euros pour une déclinaison Autonomie Standard Plus.

La Model 3 à 35 000 dollars peut donc être perçue comme un rendez-vous manqué pour Tesla. Ce qui n’a pas empêché Elon Musk d’annoncer une voiture sous la barre des 25 000 dollars à l’occasion du Battery Day. La firme américaine compte sur une nouvelle technologie de batterie pour baisser les coûts et lancer ce véhicule 100 % électrique abordable que beaucoup attendent. De toute évidence, il sera plus petit que la Model 3.

