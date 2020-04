Porsche a prévu de lancer une version deux roues motrices de sa Taycan, ce qui signifie une version moins chère qui passerait sous la barre des 100 000 euros.

Tandis que la crise économique liée à la pandémie de coronavirus a ralenti tout le monde, Porsche continue de réfléchir à sa gamme de voitures électriques. À l’occasion d’un entretien accordé à Car Magazine le 20 avril, Michael Steiner, en charge de la R&D, a confié qu’une Taycan plus abordable sera commercialisée dans les mois à venir. Ce sera la quatrième du catalogue.

« Il y aura un modèle pied de gamme pour la Taycan. Il s’agira d’un modèle à propulsion (deux roues motrices), avec une plus petite batterie pour qu’elle soit plus accessible financièrement », confie-t-il. Il indique qu’elle sera idéale pour les marchés qui n’ont pas besoin d’une transmission intégrale (quatre roues motrices), comme la Chine, « où les conditions climatiques signifient que ce n’est pas nécessaire ».

Une Porsche Taycan au prix de la Tesla Model S ?

Aujourd’hui déclinée en trois versions (4S, Turbo et Turbo S), la Taycan démarre à 108 632 euros. Ce nouveau modèle pourrait donc permettre à Porsche de passer sous la barre des 100 000 euros. Ce serait un objectif pertinent, puisque la moins chère des Model S est affichée à 91 000 euros (Grande Autonomie). Pour l’heure, Michael Steiner a refusé de communiquer sur un prix. Quant à la disponibilité, il se murmure que la sportive électrique serait d’abord lancée en Chine, en 2021.

Il restera maintenant à voir à quel point les performances seront sacrifiées pour proposer un tarif plus attractif. La Taycan 4S est capable d’abattre le 0 à 100 km/h en 4 secondes, a une vitesse maximale limitée à 250 km/h et dispose d’une autonomie de 407 kilomètres (cycle WLTP) grâce à sa batterie de 79,2 kWh.

Tableau des performances des trois versions de la Taycan :

Taycan 4S Taycan Turbo Taycan Turbo S 0 à 100 km/h 4 s 3,2 s 2,8 s Vitesse maximale 250 km/h 260 km/h Batterie 79,2 kWh 93,4 kWh Autonomie 407 km 450 km 413 km Prix (à partir de) 108 632 euros 155 552 euros 189 152 euros

Selon toute vraisemblance, la future Taycan ira un peu moins vite et devrait reposer sur une autonomie comprise entre 300 et 350 kilomètres. Numerama a demandé à Porsche France si cette voiture était prévue chez nous, et nous sommes dans l’attente d’une réponse.

Crédit photo de la une : Porsche