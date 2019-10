Après la Turbo et la Turbo S, Porsche vient de présenter une nouvelle voiture sportive électrique, la Taycan 4S, légèrement moins chère, et un peu moins puissante.

Porsche a présenté un troisième modèle de sportive 100 % électrique, la Porsche Taycan 4S, dans un communiqué envoyé le 14 octobre 2019. Il s’agit d’un modèle un peu moins cher, qui sera vendu en France à 108 632 euros à compter de janvier 2020.

On retrouve de nombreuses caractéristiques similaires à ses grandes sœurs : quatre roues motrices (légèrement plus petites avec 48cm au lieu de 50cm et 53cm), deux moteurs synchrones à aimants permanents, mais aussi un look très proche de la Turbo et la Turbo S, annoncées l’an passée. Celles-ci sont bien plus chères : compter respectivement 155 000 euros et 182 000 euros.

La Taycan 4S aura deux possibilités de batterie dont les caractéristiques varient légèrement :

Performance : 24,6 kWh/100 km, puissance maximale du véhicule : 390 kW (530 ch)

: 24,6 kWh/100 km, puissance maximale du véhicule : 390 kW (530 ch) Performance Plus : 25,6 kWh/100 km : puissance maximale du véhicule : 420 kW (571 ch)

La Taycan 4S sera aussi la première à pouvoir être entièrement sans cuir mais en « matériaux recyclés innovants ». Cette nouvelle arrive à peine un mois après que Tesla a annoncé que sa Model 3 était désormais 100 % sans cuir, même le volant.

Taycan Turbo Taycan Turbo S Taycan S4 Tailles des roues (diamètre) 19′ 20′ 21′ Chevaux max 670 ch 750 ch 530 ch ou 571 ch Prix 155 000 euros 182 000 euros 108 000 euros 0-100km 3,2 sec 2,8 sec 4 sec Autonomie max 450 km 412 km 407 km Puissance charge maximale 270kW 270kW 225kW

Voici d’autres images de l’intérieur et l’extérieur de la Porsche Taycan 4S :

