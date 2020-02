ZR a pris un peu d'avance et a dévoilé sa nouvelle moto 100 % électrique. Baptisée SR/S et basée sur la SR/F, elle est axée sur le confort et la connectivité.

Zero Motorcycles avait donné rendez-vous le 24 février pour la présentation de sa future moto électrique. Face à des récentes fuites, le constructeur a visiblement avancé ses plans puisque la bien nommée SR/S a été officialisée par le biais d’un communiqué envoyé le 19 février. Comme on pouvait s’y attendre, la SR/S est une sportive basée sur la SR/F avec une emphase sur le confort et la connectivité.

En termes de performance, on retrouve la même chose que pour la SR/F : même puissance équivalente à 110 chevaux, même couple de 190 nm et même vitesse maximale de 200 km/h. Les chiffres sont également similaires du côté de l’autonomie, avec une capacité de 259 kilomètres en ville (323 kilomètres avec le Power Tank vendu en option). À noter que l’on pourra brancher jusqu’à trois modules de charge indépendants pour récupérer 95 % de la batterie en moins d’une heure — aucune moto ne fait mieux dans la gamme Zero.

Une moto électrique sportive et aussi confortable

Entre la SR/F et la SR/S, les différences en matière de design sautent aux yeux. Il faut dire que la petite dernière de Zero Motorcycles est entièrement carénée, pour un look beaucoup plus imposant. L’entreprise prétend que la silhouette aérodynamique permet un gain de 13 % en termes d’efficience. Cette amélioration ne se ressent pas sur l’autonomie en raison de la position du pilote, plus élevée (ce qui implique plus de résistance aux flux d’air). Les ingénieurs ont néanmoins voulu que le confort soit maximal, en témoignent la position des pieds abaissée et les poignées plus hautes. Pour Zero Motorcycles, ces choix offrent une « position plus droite et donc plus détendue ». Cette accentuation du confort vaut aussi pour les balades à deux grâce à l’assise plus large.

La SR/S profite de nombreux modes de conduite (personnalisables ou non) et n’oublie pas d’être une moto technologiquement très avancée. Équipée du système d’exploitation Cypher III et du contrôle de la stabilité MSC de Bosch (comme la SR/F), elle est étroitement liée à une application mobile avec laquelle il est possible d’agir sur de nombreux paramètres. Ainsi, les propriétaires pourront surveiller l’état de la moto, profiter de la fonctionnalité « Find My Bike », vérifier/prévoir la charge, accéder à des données métriques poussées (localisation, vitesse, angle d’inclinaison, puissance, couple, énergie générée…) et mettre à jour la partie logicielle.

À lire : Notre essai de la Zero DS

La SR/S est attendue pour le mois de mars 2020, en deux coloris (Skyline Silver et Cerulian Blue). Comptez 23 940 euros pour la version premium (chargeur rapide 6 kW, poignées chauffantes et barres en aluminium). Le prix tombe à 20 970 euros pour le modèle standard (chargeur 3 kW).

