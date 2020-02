Un leak vidéo de la future moto électrique de Zero permet d'obtenir les premières informations sur le deux-roues. L'autonomie promet d'être supérieure à celle de la SR/F.

Le 24 février prochain, Zero Motorcycles dévoilera sa future moto électrique : la SR/S, qui a eu droit à un teaser il y a quelques jours. Dans un article publié le 15 février, Motorcycle News rapporte une fuite vidéo émanant d’une chaîne YouTube a priori créée pour l’occasion (la vidéo n’est plus disponible à l’heure où nous écrivons ces lignes). Elle permet de découvrir les premiers détails techniques du deux-roues qui devrait bénéficier d’une autonomie supérieure à la SR/F.

D’après les quelques détails (à prendre avec des pincettes, car il ne s’agit que de leaks), la SR/S serait une moto entièrement carénée. Cette caractéristique améliorerait son comportement aérodynamique et, par ricochet, son efficience. Par rapport à la SR/F, avec laquelle elle partagerait beaucoup, le gain en autonomie pourrait être de 13 % — ce qui donnerait un peu plus de 290 kilomètres en ville (contre 259 pour la SR/F).

La SR/S serait une sportive confortable

La SR/S reprendrait visiblement la fiche technique de la SR/F, en l’occurrence : son moteur de 82 kW offrant un couple de 190 nm, sa batterie de 14,4 kWh et le contrôle de stabilité développé par Bosch. À cela s’ajouteraient les multiples modes de conduite et l’application mobile pour une gestion poussée des paramètres de la moto.

Ce serait donc du côté du design qu’il faudra aller chercher les différences, avec une SR/S qui prendrait la forme d’une streetfighter — soit un roadster un peu plus sportif. Néanmoins, malgré ce positionnement axé sur la performance, Zero Motorcycles n’entendrait pas sacrifier le confort. Ainsi, les repose-pieds seraient positionnés plus bas tandis que le guidon serait un peu plus haut que la moyenne. Grâce à ces deux choix forts, la conduite pourrait être plus relax — comme sur un roadster. Le siège serait en outre élargi pour proposer une meilleure assise, y compris pour le passager.

Interrogé par Numerama, Zero Motorcycles n’a pas voulu commenter. Mais on saura tout de cette SR/S dans une semaine, au moment de l’officialisation.