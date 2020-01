Zero Motorcycles, connu pour ses motos électriques d'excellente facture, va ajouter un nouveau membre à son catalogue. La présentation est attendue pour le 24 février et un premier teaser a été partagé sur Facebook.

Pour Zero Motorcycles, l’année 2020 débutera vraiment le 24 février, date à laquelle le constructeur annoncera sa nouvelle moto 100 % électrique, baptisée SR/S. Le 27 janvier, un premier teaser a été partagé sur Facebook. Les images sont volontairement sombres pour ne pas en divulguer trop sur le deux-roues qui viendra se placer aux côtés de la SR/F dans le catalogue.

Aujourd’hui, la gamme de Zero Motorcycles est déjà bien garnie avec les modèles SR/F, S, SR, DS, DSR, DSR Black Forest, FX et FXS. L’idée est bien évidemment d’occuper tous les segments. À en juger par les premiers outils promotionnels utilisés par l’entreprise (qui montrent une ville de nuit), la SR/S devrait être une moto urbaine.

Un an après la SR/F, voici la SR/S

Zero Motorcycles ne dit rien sur la SR/S : tout juste peut-on s’inscrire à une newsletter pour recevoir quelques détails le moment venu. Tout porte à croire que cette nouvelle moto partagera la même plateforme que la SR/F, si l’on se réfère aux noms des deux engins. Il faudra dès lors s’attendre à un prix élevé, puisque la SR/F est aujourd’hui le produit le plus cher de Zero Motorcycles (à partir de 20 970 euros). Il ne devrait toutefois pas atteindre celui de la LiveWire d’Harley-Davidson (33 900 euros).

En tout cas, la multinationale aime le mois de février. L’an dernier, à l’occasion d’un événement organisé à Amsterdam à la même période, elle avait levé le voile sur sa SR/F. La moto premium se distingue par sa puissance de 92 kW, sa vitesse maximale élevée (200 km/h), son autonomie confortable (320 kilomètres avec un Power Tank), son temps de charge court (moins de deux heures en mode rapide) ou encore l’intégration du MSC (contrôle de stabilité) développé par Bosch (sécurité accrue, notamment dans les virages). On a hâte de voir les différences que proposera la mystérieuse SR/S.

