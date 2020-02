Tesla a mis à jour son catalogue pour la énième fois. Les changements concernent la Model S et le Model X, désormais proposés en version Grande Autonomie Plus.

L’an dernier, Tesla n’a cessé de mettre à jour son catalogue, parfois d’une manière très rapprochée. En 2020, le constructeur ne devrait pas changer, en témoigne la récente évolution de la gamme repérée par Electrek le 14 février. Ce sont la Model S et la Model X qui sont concernés. Les deux véhicules premium sont désormais disponibles en version Grande Autonomie Plus — en plus de Performance.

Cette nouvelle appellation vient symboliser le gain en autonomie observé : aux États-Unis, selon le cycle EPA, la Model S passe de 373 à 390 miles tandis que le Model X pourra rouler 351 miles (contre 328 précédemment). Par rapport à la norme européenne WLTP, cela devrait se traduire par une hausse d’une vingtaine de kilomètres.

Ce n’est pas la première fois que Tesla parvient à améliorer l’autonomie de ses véhicules . D’ailleurs, cette hausse devrait concerner toutes les voitures récemment sorties des usines. Dans un tweet publié le 15 février, Elon Musk a indiqué : « Toutes les voitures S et X assemblées ces derniers mois sont au-dessus des standards d’autonomie de l’EPA. Elles seront débloquées très bientôt via une mise à jour gratuite. » Une bonne nouvelle pour les propriétaires concernés, sachant que les performances — vitesse, accélération — demeurent inchangées.

All S/X cars made in recent months have actually been above stated EPA range. Will be unlocked soon for free via software update.

— Elon Musk (@elonmusk) February 15, 2020